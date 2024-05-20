EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Почетный президент Баварии эпично ответил на слухи о переговорах с Компани

Почетный президент Баварии эпично ответил на слухи о переговорах с Компани

Новости футбола 20 мая 2024, 15:39
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Почетный президент Баварии эпично ответил на слухи о переговорах с Компани x.com/iMiaSamMia

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Бавария рассматривает главного тренера Бернли Венсана Компани в качестве потенциальной замены Томасу Тухелю.

Журналисты Sport1 спросили об этом почетного президента Баварии Ули Хенесса, на что получили абсолютно эпичный ответ.

“Венсан Компани? Вы, журналисты, каждый день вытягиваете из носа новое имя. Нет, спасибо, мы очень довольны Маттейсом де Лигтом и Эриком Дайером”, – сказал Хенесс.

Компани всю карьеру провел на позиции центрального защитника, где за Баварию и играют де Лигт с Дайером. Таким образом Хенесс пошутил, что Компани, видимо, Бавария даже за тренера не рассматривают.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.

Компани тренирует Бернли с лета 2022 года. Под его руководством Бернли уверенно выиграл Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места.

До Бернли Компани тренировал родной Андерлехт.

Связанные команды и лиги
Бавария Бундеслига Германия
Популярные новости
СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага Новости футбола Сегодня, 11:46 СРОЧНО! Манчестер Юнайтед решил уволить тен Хага
Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты Новости хоккея Вчера, 16:56 Чемпионат мира по хоккею 2024. Расписание и результаты
СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024 Новости футбола Вчера, 07:04 СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Новости футбола Вчера, 06:30 Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом
АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона Новости футбола Вчера, 05:25 АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона
СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера Новости футбола 20 мая 2024, 12:30 СРОЧНО! Ливерпуль объявил имя нового главного тренера
Больше новостей
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 14:50 (ВИДЕО) Сеть взорвал смешной мультик про увольнение Почеттино из Челси Новости бокса Сегодня, 14:20 Скандальный экс-чемпион мира считает, что реванш между Фьюри и Усиком не состоится Новости футбола Сегодня, 14:12 Байер без номинального центрфорварда. Составы на финал Лиги Европы Новости футбола Сегодня, 13:48 Стало известно, будет ли Аллегри главным тренером Бензема Новости футбола Сегодня, 13:38 Макрон пытался убедить Реал отпустить Мбаппе на Олимпиаду. Известен результат Новости футбола Сегодня, 13:31 Эксцентричный итальянский форвард станет свободным агентом летом Новости футбола Сегодня, 13:00 Усик мог дебютировать в этом сезоне в профессиональном футболе, но план провалился Новости бокса Сегодня, 12:36 ОФИЦИАЛЬНО. Легендарный британский тяжеловес вернется на ринг против своего соотечественника Новости футбола Сегодня, 12:23 Ювентус окончательно согласовал условия перехода главного тренера Болоньи Новости футбола Сегодня, 12:14 Челси установил необычное достижение в завершившемся сезоне Премьер-лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Клуб де Фут Монреаль – Фордж прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей Сегодня Нью-Йорк Рейнджерс – Флорида Пантерз прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Миннесота Тимбервулвз – Даллас Маверикс прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Теннис 23 мая 2024 Павел Котов — Александр Бублик прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Канада – Словакия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швейцария – Германия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Борац – Зринськи прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Футбол 23 мая 2024 Замалек – Фьючер прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 США – Чехия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года Хоккей 23 мая 2024 Швеция – Финляндия прогноз и ставки на матч 23 мая 2024 года