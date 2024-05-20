Почетный президент Баварии эпично ответил на слухи о переговорах с Компани

Сегодня в СМИ появилась информация о том, что Бавария рассматривает главного тренера Бернли Венсана Компани в качестве потенциальной замены Томасу Тухелю.

Журналисты Sport1 спросили об этом почетного президента Баварии Ули Хенесса, на что получили абсолютно эпичный ответ.

“Венсан Компани? Вы, журналисты, каждый день вытягиваете из носа новое имя. Нет, спасибо, мы очень довольны Маттейсом де Лигтом и Эриком Дайером”, – сказал Хенесс.

Компани всю карьеру провел на позиции центрального защитника, где за Баварию и играют де Лигт с Дайером. Таким образом Хенесс пошутил, что Компани, видимо, Бавария даже за тренера не рассматривают.

Ранее Баварии отказали Хаби Алонсо, Юлиан Нагельсманн и Ральф Рангник. Также она пыталась договориться о продолжении сотрудничества с Тухелем, но и эти переговоры провалились.

Компани тренирует Бернли с лета 2022 года. Под его руководством Бернли уверенно выиграл Чемпионшип, но по итогам завершившегося сезона вылетел из Премьер-лиги с 19 места.

До Бернли Компани тренировал родной Андерлехт.