Постекоглу запросил у руководства Тоттенхэма как минимум три трансфера летом

Сезон для множества клубов АПЛ уже окончен, потому последние могут спокойно сконцентрироваться на трансферной работе. К таковой уже намерены приступать в Тоттенхэме, и главный тренер «шпор» Анже Постекоглу уже огласил запросы к руководству клуба.

В Северном Лондоне имеют запас в рамках правил прибыли и устойчивости, потому, как считает ESPN, наставник Тоттенхэма попросил руководство клуба о как минимум трех трансферах в грядущее окно. Среди позиций, которые нужно усилить, называется нападающий и центральный полузащитник.

Новый форвард может понадобиться в случае ухода Ришарлисона и здесь мнения руководства клуба разделились. Единогласия даже не придаёт возможное хорошее предложение с Саудовской Аравии, как это считалось ранее.

Напомним, ранее была информация, что Тоттенхэм в летнее трансферное окно готов выслушать предложения по сразу шести своим игрокам.