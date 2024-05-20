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Постекоглу запросил у руководства Тоттенхэма как минимум три трансфера летом

Новости футбола 20 мая 2024, 14:05
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Постекоглу запросил у руководства Тоттенхэма как минимум три трансфера летом Постекоглу запросил у руководства Тоттенхэма как минимум три трансфера летом

Сезон для множества клубов АПЛ уже окончен, потому последние могут спокойно сконцентрироваться на трансферной работе. К таковой уже намерены приступать в Тоттенхэме, и главный тренер «шпор» Анже Постекоглу уже огласил запросы к руководству клуба.

В Северном Лондоне имеют запас в рамках правил прибыли и устойчивости, потому, как считает ESPN, наставник Тоттенхэма попросил руководство клуба о как минимум трех трансферах в грядущее окно. Среди позиций, которые нужно усилить, называется нападающий и центральный полузащитник.

Новый форвард может понадобиться в случае ухода Ришарлисона и здесь мнения руководства клуба разделились. Единогласия даже не придаёт возможное хорошее предложение с Саудовской Аравии, как это считалось ранее.

Напомним, ранее была информация, что Тоттенхэм в летнее трансферное окно готов выслушать предложения по сразу шести своим игрокам.

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