Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
В среду, 1 мая, состоялись еще два четвертьфинальных матча теннисного турнира WTA1000 в Мадриде. Путинцева сыграла против Рыбакиной, а Сабаленка против Андреевой.
Четвертая ракетка мира, Рыбакина, не без проблем, но обыграла Путинцеву (№50 в рейтинге WTA). Она проиграла первый сет со счетом 4:6, далее забрала второй сет в тай-брейке 7:4 и в заключительном сете Рыбакина победила 7:5 и вышла в полуфинал.
В последнем четвертьфинале вторая ракетка мира Сабаленко сыграла против Андреевой. У нее игра пошла гораздо легче. Она разгромила свою соперницу в первом сете 6:1, а во втором сете 6:4. Игра продлилась всего один час и 20 минут.
Таким образом, определилась вторая полуфинальная пара турнира WTA1000 в Мадриде. Напомним, что в первой паре 1/2 финала Ига Свёнтек сыграет против Мэдисон Киз.