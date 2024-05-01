Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде

В среду, 1 мая, состоялись еще два четвертьфинальных матча теннисного турнира WTA1000 в Мадриде. Путинцева сыграла против Рыбакиной, а Сабаленка против Андреевой.

Четвертая ракетка мира, Рыбакина, не без проблем, но обыграла Путинцеву (№50 в рейтинге WTA). Она проиграла первый сет со счетом 4:6, далее забрала второй сет в тай-брейке 7:4 и в заключительном сете Рыбакина победила 7:5 и вышла в полуфинал.

ELECTRIFYING Aryna ⚡️



Defending champ @SabalenkaA sets up a blockbuster last four meeting against Rybakina in Madrid! #MMOPEN pic.twitter.com/PN958dQymJ — wta (@WTA) May 1, 2024

В последнем четвертьфинале вторая ракетка мира Сабаленко сыграла против Андреевой. У нее игра пошла гораздо легче. Она разгромила свою соперницу в первом сете 6:1, а во втором сете 6:4. Игра продлилась всего один час и 20 минут.

BUILT DIFFERENT 🧬



Elena Rybakina digs deep, saving TWO match points to defeat Putintseva for the very first time and reach her sixth semifinal of the year!#MMOPEN pic.twitter.com/w0jUEN9gFX — wta (@WTA) May 1, 2024

Таким образом, определилась вторая полуфинальная пара турнира WTA1000 в Мадриде. Напомним, что в первой паре 1/2 финала Ига Свёнтек сыграет против Мэдисон Киз.