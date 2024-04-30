Свёнтек узнала свою соперницу в полуфинале WTA1000 в Мадриде

На турнире WTA1000 определилась первая полуфинальная пара. Как мы писали, первая ракетка мира Ига Свёнтек обыграла Хаддад Майя, а теперь Седисон Киз прошла Онс Жабер.

Американка проиграла первый представительнице Туниса сет с разгромным счетом 0:6, но дальше смогла собраться и сотворить сенсацию. Во втором сете Мэдисон Киз победила 7:5, а в третьем не оставила ни единого шанса Онс Жабер - 6:1. Таким образом, американская теннисистка смогла перевернуть игру и одержать волевую победу 2:1.

Теперь у нас определилась первая пара на турнире WTA1000 в Мадриде. Первая ракетка мира Ига Свёнтек сыграет против 20 ракетки Мэдисон Киз. Матч пройдет в четверг, 2 мая.

ULTIMATE COMEBACK ✅@Madison_Keys comes back from a set down to defeat the No.8 seed Jabeur 0-6, 7-5, 6-1 and is into the semifinals!#MMOPEN pic.twitter.com/B4WGUQORf6 — wta (@WTA) April 30, 2024

WTA1000 в Мадриде. 1/8 финала

Мэдисон Киз - Онс Жабер - 2:1 (0:6, 7:5, 6:1)