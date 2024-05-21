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Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом

Новости футбола Вчера, 06:30
Евгений Кравченко эксперт Dailysports Евгений Кравченко
Ключевой футболист Манчестер Сити планирует покинуть команду летом Justin Setterfield/Getty Images

Вероятно, в летнее трансферное окно, Манчестер Сити придется искать нового футболиста на позицию основного голкипера команды.

Как сообщает Фабрицио Романо, нынешний основной голкипер Ман Сити Эдерсон раздумывает над тем, чтобы уйти из клуба после завершения сезона.

У Эдерсона есть несколько очень выгодных предложений из Саудовской Аравии, и он на данный момент изучает их. Ман Сити готов отпустить бразильского голкипера, поэтому окончательное решение зависит от самого игрока.

Эдерсон перешел в Манчестер Сити из Бенфики летом 2017 год за 40 миллионов евро. В текущем сезоне он сыграл 43 матча во всех турнирах и пропустил 34 гола.

В финале Кубка Англии, который станет для Ман Сити последним матчем в сезоне, Эдерсон не сыграет из-за перелома глазницы.

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