СРОЧНО! Легенда Реала завершает карьеру после Евро-2024

Легендарный немецкий полузащитник Тони Кроос объявил о том, что завершает карьеру после текущего сезона!

В своем заявлении Кроос заявил, что, как он и планировал, Реал Мадрид станет последним клубом в его карьере. А его заключительным турниром в карьере станет домашний для Германии Евро-2024.

"17 июля 2014 года - день моей презентации в мадридском Реале, день, который изменил мою жизнь. Мою жизнь как футболиста - но особенно как человека. Это было начало новой главы в самом большом клубе в мире. Спустя 10 лет, в конце сезона, эта глава подходит к концу. Я никогда не забуду то успешное время! Я хотел бы поблагодарить всех, кто принял меня с открытым сердцем и доверился мне. Но особенно я хотел бы поблагодарить вас, дорогие мадридисты, за вашу привязанность и любовь с первого и до последнего дня. В то же время это решение означает, что моя карьера действующего футболиста завершится этим летом после чемпионата Европы".

За Реал Кроос сыграл 463 матча, забил 28 голов и сделал 98 ассистов. До Реала он выступал за Баварию и Байер Леверкузен.

Финал Лиги чемпионов против Боруссии Дортмунд, который состоится 1 июня, будет последним матчем для Крооса за Реал.