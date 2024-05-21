АПЛ опубликовала имена 60 номинантов на попадание в команду сезона

Английская Премьер-лига объявила о старте голосвания за сборную сезона, по версии болельщиков.

В число номинантов попали 60 футболистов, из которых нужно собрать полноценную команду из 11 игроков: вратарь, два центральных защитника, два фланговых защитника, два атакующих полузащитника, два центрхава и два форварда.

Номинанты на попадание в команду сезона АПЛ

Голкиперы: Давид Райя (Арсенал), Гульельмо Викарио (Тоттенхэм), Алиссон (Ливерпуль), Эдерсон (Манчестер Сити), Томас Камински (Лутон), Бернд Лено (Фулхэм), Эмилиано Мартинес (Астон Вилла), Нето (Борнмут), Андре Онана (Манчестер Юнайтед), Джордан Пикфорд (Эвертон);

Фланговые защитники: Трент Александер-Арнольд (Ливерпуль), Педро Порро (Тоттенхэм), Диогу Далот (Манчестер Юнайтед), Элфи Даути (Лутон), Райан Аит-Нури (Вулверхэмптон), Энтони Робинсон (Фулхэм), Дестини Удоджи (Тоттенхэм), Кайл Уокер (Манчестер Сити), Бен Уайт (Арсенал);

Центральный защитники: Вирджил ван Дейк (Ливерпуль), Уильям Салиба (Арсенал), Йоахим Андерсен (Кристал Пэлас), Габриэль (Арсенал), Мурильо (Ноттингем Форест), Илья Забарный (Борнмут), Джаррад Брентуэйт (Эвертон), Фабиан Шер (Ньюкасл), Джеймс Тарковски (Эвертон), Микки ван де Вен (Тоттенхэм);

Центральные полузащитники: Кевин де Брюйне (Манчестер Сити), Дуглас Луис (Астон Вилла), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Паскаль Гросс (Брайтон), Бруно Гимараэш (Ньюкасл), Алексис МакАллистер (Ливерпуль), Мартин Эдегор (Арсенал), Родри (Манчестер Сити), Джон МакГинн (Астон Вилла), Деклан Райс (Арсенал).;

Атакующие полузащитник: Энтони Гордон (Ньюкасл), Фил Фоден (Манчестер Сити), Коул Палмер (Челси), Леон Бэйли (Астон Вилла), Эберечи Эзе (Кристал Пэлас), Джеррод Боуэн (Вест Хэм), Букайо Сака (Арсенал), Мохаммед Куддус (Вест Хэм), Мохамед Салах (Ливерпуль), Бернарду Силва (Манчестер Сити);

Нападающие: Олли Уоткинс (Астон Вилла), Доминик Соланке (Борнмут), Эрлинг Холанд (Манчестер Сити), Матеус Кунья (Вулверхэмптон), Александер Исак (Ньюкасл), Кай Хавертц (Арсенал), Дарвин Нуньес (Ливерпуль), Сон Хын Мин (Тоттенхэм), Йоанн Висса (Брентфорд), Крис Вуд (Ноттингем Форест).

Проголосовать можно по этой ссылке.

Напомним, лучшим футболистом сезона Премьер-лига признала Фила Фодена, а лучшим молодым футболистом выбрали Коула Палмера.