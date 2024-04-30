Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Погонь Шецин Коэф.: 1.77 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Финальный поединок Кубка Польши состоится в четверг в Варшаве, где на "Варшавском Национальном стадионе" трофей разыграют Погонь и Висла. Предлагаем прогноз на этот матч от экспертов Dailysports.

Погонь

"Портовцы" по итогам 30-ти сыгранных туров занимают седьмое место в турнирной таблице чемпионата Польши, уступая лидеру Ягеллонии восемь баллов. К слову, именно с Ягеллонией команда Йенса Густафссона встречалась в рамках последнего тура. В выездном матче "Гордость Поморья" забила первой уже на 15-й минуте, однако уже к перерыву пропустила два мяча в свои ворота. Впрочем, Погонь смогла подобрать ключи к воротам лидера чемпионата и во втором тайме, сыграв в итоге 2:2. По дороге в финал Погонь прошла таких соперников как Гурник Забже (2:1) Лех Познань (1:0) и Ягеллонию (2:1). Причём все победы были добыты в дополнительное время.

Висла

"Белая Звезда" занимает только пятое место в турнирной таблице Первого Дивизиона. В 30-ти матчах клуб из Вислы набрал 49 очков и это на десять баллов меньше, чем у лидирующей Лехии Гданськ. При этом сразу несколько команд наступают буквально на пятки Висле и судьба путёвки в плей-офф, судя по всему, решится в последних турах. К финалу Кубка Польши команда подходит после домашней победы над Подбескидзе со счётом 3:1. По пути в финал Висла прошла С. Жешув (4:1), Видзев Лодзь (2:1 в дополнительное время) и Пяст (2:1).

Интересные факты о матче и история личных встреч

В сезоне 21/22 Погонь дважды обыграла Вислу в рамках чемпионата Польши – 1:0 на выезде и 4:1 дома

В трёх матчах из пяти последних в этом противостоянии забивали обе команды

В целом не проигрывает в рамках Первого Дивизиона Висла вот уже в четырёх матчах подряд

Погонь – Висла прогноз

Вероятней всего класс станет решающим фактором в этом матче. Висла даже в Первом Дивизионе далеко не лидер, так что букмекеры закономерно отдают преимущество Погонь. Наша ставка «Победа Погонь» с коэффициентом 1.77.

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