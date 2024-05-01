Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии

Ан-Наср играл против Аль-Халиджа в полуфинале Кубка Короля (Саудовской Аравии).

Желто-синие забили два безответных гола в ворота соперников в первом тайме. Счет открыл звездный португалец Криштиану Роналду, а экс-игрок Ливерпуля Садио Мане реализовал пенальти.

А во второй половине игры великолепный Роналду забил еще раз, оформив дубль. Гости смогли ответить только голом престижа, который уже ни на что не повлиял.

Для Роналду сегодняшние голы стали 37-м и 38-м в 39 матчах во всех турнирах в этом сезоне.

За победу в Кубке Короля Ан-Наср сразится с Аль-Хилялем.

🔚 | صافـرة النهايـة!



النصر 3 - 1 الخليج

⚽️⚽️ كريستيانو رونالدو

⚽️ ساديو ماني



النصر إلى المباراة النهائية 👏💛#النصر_الخليج | #AlNassrAlKhaleej pic.twitter.com/WhY2ZqFbew — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) May 1, 2024

Кубок Короля Саудовской Аравии

Полуфинал

Ан-Наср - Аль-Халидж - 3:1

Голы: Роналду,17, 57, Мане, 37, с пенальти - Аль Тераис, 82