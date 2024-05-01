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Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага

Новости футбола Сегодня, 07:33
Ева Олейник эксперт Dailysports Ева Олейник
Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага

Одни из самых громких заголовков в прессе гласят нам о том, что в Манчестер Юнайтед уже решили уволить или оставить главного тренера Эрика тен Хага. Но, видимо, журналисты знают больше, чем сами клубные боссы.

Вопрос тен Хага является настолько острым, что никто в клубе не готов взять ответственность на себя, чтобы его решить. Как сообщает HITC, спортивный руководитель INEOS сэр Дэйв Брейлсфорд, который сейчас временно управляет футбольными делами на «Олд Траффорд», дал свои рекомендации по этому вопросу сэру Джиму Рэтклиффу.

Владелец клуба же считает, что решение по тен Хагу должно принимать новое спортивное руководство Манчестер Юнайтед. Когда оно появится в клубе – окончательно неизвестно, так как Омар Беррада должен приступить к работе летом, а вопрос Дэна Эшворта и близко не решен.

Не уверен в своём будущем и сам тен Хаг, который в приватных разговорах выразил сомнения по поводу того, продолжит ли он работать с «манкунианцами» в грядущем сезоне.

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