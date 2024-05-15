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ПСЖ не хочет продавать талантливого полузащитника. Вариант с арендой самый вероятный

Новости футбола Сегодня, 11:27
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
ПСЖ не хочет продавать талантливого полузащитника. Вариант с арендой самый вероятный Фото: https://twitter.com/FabrizioRomano

ПСЖ не хочет продавать юного таланта Хави Симонса этим летом, но готов рассмотреть предложения по аренде, сообщил журналист Фабрицио Романо.

Руководство Парижан обратилось к представителям нидерландского футболиста, чтобы уведомить их о том, что они не хотят продавать Симонса этим летом. Если Хави не хочет возвращаться в ПСЖ, то аренда возможна и остается самым вероятным исходом. Сам футболист будет иметь право голоса при выборе следующего клуба для аренды.

Напомним, мы ранее писали, что парижане рассматривают вероятность продажи своего полузащитника Хави Симонса, действующий чемпион Франции готов выслушать предложения, стартующие от 60 миллионов евро. Также отмечалось, что Арсенал, согласно отчету, находится в наилучших позициях, чтобы подписать голландца.

Сам 21-летний игрок, который нынешний сезон проводит на правах аренды в РБ Лейпциг, хотел бы определить свое будущее до старта чемпионата Европы.

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ПСЖ Лига 1 Франция
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