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"Мне еще даже не 36". Фьюри поведал о грандиозных планах на боксерскую карьеру

Новости бокса Сегодня, 11:26
Кирилл Романенко эксперт Dailysports Кирилл Романенко
"Мне еще даже не 36". Фьюри поведал о грандиозных планах на боксерскую карьеру Фото: twitter.com/MirrorFighting

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) рассказал о своих планах после боя с Александром Усиком.

По словам Цыганского Короля, он намерен провести еще минимум 10 поединков.

"Я хочу провести еще как минимум 10 боев, ведь мне еще даже не 36. Если мы сможем быстро организовать их в ближайшие пару лет – то я готов к этому.

Насколько я понял после разговора с Турки, они попытаются быстро найти для меня 10 боев в последующие пару лет", - сказал Фьюри для Title Sports Network.

Ранее Тайсон Фьюри признал наличие у себя психических проблем.

18 мая должен пройти поединок за звание абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе между Фьюри и Усиком в Эр-Рияде. Вдвоем украинец и британец контролируют все важные пояса в хэвивейте – WBA, WBO, IBF, IBO и WBC.

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