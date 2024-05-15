"Мне еще даже не 36". Фьюри поведал о грандиозных планах на боксерскую карьеру

Обладатель титула WBC в супертяжелом весе Тайсон Фьюри (34-0-1, 24 KO) рассказал о своих планах после боя с Александром Усиком.

По словам Цыганского Короля, он намерен провести еще минимум 10 поединков.

"Я хочу провести еще как минимум 10 боев, ведь мне еще даже не 36. Если мы сможем быстро организовать их в ближайшие пару лет – то я готов к этому.

Насколько я понял после разговора с Турки, они попытаются быстро найти для меня 10 боев в последующие пару лет", - сказал Фьюри для Title Sports Network.