Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА

В первом полуфинальном матче Лиги Европы УЕФА Марсель на своем сыграет против Аталанты. Команда Dailysports подготовила для вас информацию о том, где и когда можно посмотреть этот матч.

Марсель - Аталанта: что нужно знать о матче?

Французская команда заняла вторую строчку в своей группе Лиги Европы, набрав 11 очков в шести матчах. В 1/16 финала Марсель прошел украинскую команду Шахтер с общим счетом 5:3, далее с таким же счетом победили Вильяреал, а в четвертьфинале одержали волевую победу над командой Бенфика. Однако, нынешний сезон для Марселя очень нестабильный. Сейчас они на седьмом месте в турнирной таблице, в предыдущих четырех играх дважды выиграли и дважды проиграли. Но до этого, у них было пять поражений подряд. Такие результаты заставляли руководство французской команды уже дважды по ходу сезона менять тренеров.

Бергамаски с первого места вышли в плей-офф Лиги Европы. Аталанта набрала в шести играх 14 очков. Благодаря такому результату, Аталанта прошла сразу в 1/8 финала, где итальянцы смогли пройти Спортинг 3:2 по сумме двух матчей. В четвертьфинале их ждало настоящее испытание - Ливерпуль. В первой игре, которая прошла на Энфилде, Аталанта очень неожиданно разгромила Ливерпуль со счетом 3:0. В домашней игре Бергамаски пропустили гол, который стал единственным. Аталанта очень неплохо идет во внутреннем чемпионате, сейчас они на шестом месте и имеют шансы на Лигу Чемпионов. Кроме этого, они вышли в финал Кубка Италии. К слову, итальянская команда очень довольна работой своего главного тренера и готова предложить ему новый контракт до 2026 года.

Марсель - Аталанта: когда и где состоится матч?

Матч полуфинала Лиги Европы УЕФА между Марселем и Аталантой состоится в четверг, 2 мая, и начнется в 21:00 по центральноевропейскому времени. Время начала матча в разных странах:

Варшава – 21:00

Киев – 22:00

Ереван – 00:00

Астана – 02:00

Марсель - Аталанта: где смотреть онлайн матч?

В разных странах трансляторы отличаются. Мы подготовили для вас список каналов, где можно будет посмотреть матч в вашей стране.