Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля

Прогноз на матч Тотал больше 3,5 Коэф.: 1.83 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

Хоть 2 мая пройдут некоторые еврокубковые встречи, топовым выглядит событие в рамках АПЛ, там между собой сыграют Челси – Тоттенхэм. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Челси

«Синие» крайне нестабильный в текущем сезоне, поэтому занимают только девятую строчку в АПЛ. В последнем туре Челси горел 0:2 в гостях против Астон виллы, по итогам первого тайма, но в итоге сыграл 2:2, причем были отличные шансы на победу. Отставание от топ-6 составляет шесть очков, шансы на еврокубки не выглядят высокими.

Важна эта встреча для главного тренера Маурисио Почеттино, который сыграет против своего бывшего клуба, с которым он добивался солидных результатов. Как минимум 12 игроков пропустят предстоящую битву из-за травм, двое футболистов остаются под вопросом.

Тоттенхэм

«Шпоры» мечтают о попадании в топ-4, однако шансы на это не выглядят высокими, команда идет пятой в чемпионате, отставание от первого квартета составляет 7 очков, при двух встречах в запасе. В последнем туре Тоттенхэм на своем стадионе уступил в принципиальном дерби Арсеналу со счетом 2:3, хотя чуть не совершил камбэк с 0:3. Упомянутое поражение стало вторым подряд.

Только мощный финиш и осечки Астон Виллы позволят финишировать в зоне Лиги Чемпионов, хотя в такое вериться с трудом. У клуба тоже немало кадровых потерь, как минимум шестеро игроков вынуждены пропустить предстоящую битву.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Битва первого круга завершилась победой Челси со счетом 4:1, в той встрече у «шпор» было два удаления.

За последние 14 очных встреч Тоттенхэм одержал всего одну победу.

В последних четырех выездных встречах Челси забивалось не меньше 4 мячей.

Челси – Тоттенхэм Прогноз

В этом лондонском дерби букмекеры отдают небольшое преимущество, хоть Тоттенхэм и выше в турнирной таблице. Если исходить из котировок, от соперников ждут результативного матча. Вполне рабочей здесь выглядит ставка на тотал больше 3,5 голов.

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