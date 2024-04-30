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Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Монтеррей - Коламбус Крю прогноз Фото: rayados.com / Автор неизвестен
Монтеррей Монтеррей
Лига чемпионов КОНКАКАФ Сегодня, 22:15 Монтеррей - Коламбус Крю
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Международные, Guadalupe, Estadio BBVA
Коламбус Крю Коламбус Крю
Обзор H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Монтеррей
Коэф.: 1.6
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100%
1хБет 5.00
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Ответный полуфинальный поединок в рамках Кубка чемпионов КОНКАКАФ будет сыгран в четверг на "Эстадио BBVA Банкомер", где местный Монтеррей примет Коламбус-Крю. Первый встреча этих команд завершилась со счётом 2:1 в пользу американской команды. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Монтеррей

"Полосатые" не испытали проблем в первом раунде Кубка чемпионов КОНКАКАФ, разгромив гватемальский Комуникасьонес по сумме двух матчей со счётом 7:1. Немного больше проблем возникло в противостоянии с американским ФК Цинцинатти - 1:0 на выезде и 2:1 в родных стенах. В четвертьфинале команду Фернандо Ортиса ждало противостояние с Интером из Майями. Помочь Интеру не смог даже звёздный Лео Месси. Монтеррей дважды был сильнее - 2:1 в Майями и 3:1 дома.

К ответному матчу против Коламбус Крю подопечные Фернандо Ортиса подходят после выездной победы над Некаксой со счётом 5:2. Монтеррей занимает четвёртое место в турнирной таблице Лиги МХ, однако участие в четвертьфинальной стадии себе пока не гарантировал. На текущий момент в активе Монтеррея после 17-ти сыгранных поединков 232 набранных балла. От лидирующей Америки "полосатых" отделяет три очка. Победа на Некаксой прервала череду неудачных матчей, которая насчитывала 4 поединка (3 поражения и 1 ничья).

Коламбус Крю

Путь "Бригады" в полуфинал турнира был куда более непростым и тернистым. В первом раунде за счёт минимальной выездной победы со счётом 1:0 был пройден Хьюстон Динамо, а в четвертьфинале два матча против мексиканского УАНЛ Тигрес завершились вничью 1:1. Судьба путёвки в полуфинульную стадию решилась в серии пенальти, где удачливее был "Экипаж".

На минувших выходных Коламбус Крю в рамках МЛС сыграл вничью 0:0 с Монреалем. Интересно, что эта ничья стала уже пятой кряду для команды Вильфрида Нанси в регулярном сезоне МЛС. В турнирной таблице Восточной Конференции Коламбус Крю по итогам 10-ти сыгранных туров занимает пятое место, проигрывая Интеру из Маями шесть очков. Правда, у "Бригады" есть матч в запасе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • До этого матча команды пересекались в Лиге чемпионов КОНКАКАФ в сезоне 2021/2022, когда Монтеррей прошёл в полуфинал за счёт домашней победы со счётом 3:0
  • В пяти последних домашних матчах Монтеррея четыре раза сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В пяти последних поединках Коламбус Крю всего два раза сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Монтеррей – Коламбус Крю прогноз

Букмекеры считают хозяев явным фаворитом предстоящего матча. На победу Монтеррея дают коэффициент на уровне 1.60. Пожалуй, здесь стоит согласиться с букмекерами и взять «Победа Монтеррея».

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Прогноз на матч Победа Монтеррей
Коэф.: 1.6
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