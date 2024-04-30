Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года
Один из поединков перенесённого 4-го тура эквадорской Лиги Про будет сыгран в четверг в Кито, где на "Эстадио Олимпико Атауальпа" местный клуб Универсидад Католика примет СК Барселону. Предлагаем прогноз на матч от команды экспертов Dailysports.
Универсидад Католика
"Синий поезд" ведёт борьбу за первую строчку в эквадорской Лиге Про и на текущий момент занимает третью строчку в турнирной таблице. В активе Универсидад Католика после восьми поединков 18-ть очков и это на пять баллов меньше, чем у лидера в лице Аукаса. При этом у команды Мигеля Рондинелли в запасе два матча. Стоит отметить, что "святые" в этом розыгрыше Лиги Про ещё не проигрывали, оформив пять побед при трёх ничейных исходах.
Так, в последнем туре Универсидад Католика принимал в родных стенах Кумбаю и оформил победу со счётом 2:1. Эта победа стала первой для "святых" в крайних трёх турах. Кроме этого Универсидад Католика принимает участие в групповой стадии Южноамериканского Кубка, где с семью очками лидирует в группе. В частности, в последнем матче турнира был обыгран на выезде колумбийский Петролера со счётом 3:1.
СК Барселона
"Идолы причала" принимают участие в Кубке Либертадорес, где в рамках групповой стадии после трёх сыгранных поединков занимают третье место в группе. В последнем туре "Команда канарейка" принимала в родных стенах Сан-Паулу и уступила со счётом 0:2. В чемпионате СК Барселона занимает 6-е место в турнирной таблице, имея в активе 15-ть очков.
От первой строчки команду Фабиана Бустоса отделяет восемь очков, однако у Барселоны также есть два матча в запасе. В 8-ми встречах "Идолы причала" успели проиграть в одном матче, оформив при этом 4 победы. В частности, в последнем туре Барселона проводила выездной матч против Эмелека, который завершился со счётом 1:1.
Интересные факты о матче и история личных встреч
- В прошлом сезоне команды обменялись гостевыми победами – после домашнего поражения со счётом 1:2 Барселона взяла реванш 1:0
- В трёх матчах из пяти последних сыграла ставка на «Обе забьют»
- Универсидад Католика проиграл два последних домашних матча этому сопернику
Универсидад Католика - СК Барселона прогноз
«Синий поезд» смотрится очень хорошо в стартовых турах и не удивительно, что букмекеры отдают хозяевам преимущество. Предлагаем взять здесь «Универсидад Католика не проиграет и Тотал Меньше 3.5» с коэффициентом 1.67.
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