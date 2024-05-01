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Главная Прогнозы Рома – Байер прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля

Рома – Байер прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Рома - Байер прогноз Фото: https://www.sportstiger.com/ Автор неизвестен
Рома Рома
Лига Европы Сегодня, 15:00 Рома - Байер
Завершен
0 : 2
Международные, Rome, Олимпико (Рим)
Байер Байер
28’
Флориан Вирц
73’
Роберт Андрих
Обзор Детали матча Составы H2H Турнирная сетка Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.87
100% Бонус на первый депозит
100$
БетВиннер 4.65
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2 мая свою первую полуфинальную встречу в рамках Лиги Европы проведут Рома – Байер. Эксперты Dailysports подготовили прогноз на этот интересный матч.

Рома

Римляне солидно выглядят в текущем сезоне Лиги Европы, команда попытается выиграть этот турнир, напомним, «волки» в прошлом сезоне играли в финале, но уступили в серии пенальти Севилье. В Серии А Рома пятая, отставание от первого квартета составляет 4 очка. Свою встречу последнего тура команда сыграла вничью с Наполи – 2:2.

При Де Росси на тренерском мостике есть неплохие результаты, хотя многое будет зависеть от концовки сезона. Как минимум трое игроков не помогут партнерам в этом противостоянии. Пройти такой Байер будет невероятно сложно, но римляне умеют добиваться желаемого результата.

Байер

Сезон почти на финише, а Байер до сих пор нигде не проигрывал. «Фармацевты» уже досрочно выиграли Бундеслигу, также им предстоит сыграть в финале национального кубка против Кайзерслаутерна. В такой форме подопечные Хаби Алонсо будут бороться и за победу в Лиге Европы. Уже много раз команда была на грани поражения, но сравнивала счет на последних секундах игры. В последнем туре чемпионата команда уступала дома Штутгарту 0:2, но сыграла 2:2, сравняв счет на 90+6 минуте.

Байер на кураже, главный вопрос в том, хватит ли сил, ведь сезон уже исторический, при этом нельзя останавливаться, ведь можно собрать много трофеев.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Год назад клубы пресекались на этой же стадии Лиги Европы, тогда Рома выиграла дома 1:0, а в гостях сыграла 0:0.
  • У римлян дома пять побед и одна ничья в текущем сезоне Лиги Европы.
  • Байер в плей-офф еще не побеждал в гостях.

Рома – Байер Прогноз

Против Байера очень опасно играть в атакующий футбол, поэтому римляне постараются сыграть закрыто. Изначально фаворита в этой паре не было, но сейчас гости превратились в фаворитов. Мы считаем здесь перспективной ставку на тотал меньше 2,5 голов.

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Прогноз на матч Тотал меньше 2,5
Коэф.: 1.87
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БетВиннер 4.65
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