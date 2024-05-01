Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде

Во втором четвертьфинальном матче турнира в Мадриде Тейлор Фриц (№ 13 ракетка мира) встретился против Франсиско Черундоло (22 ракетка).

В первом сете американец разгромил своего оппонента со счетом 6:1. Однако, уже во втором сете аргентинец собрался и вернул интригу в матч. Он забрал сет со счетом 6:3. Развить преимущество не удалось, Тейлор Фриц снова захватил преимущество и одержал победу в третьем сете 6:3.

Таким образом, Фриц пробивается в полуфинал турнира ATP1000 в Мадриде со счетом 2:1. В матче 1/2 он сыграет против Андрея Рублева, который сенсационно выбил действующего чемпиона Алькараса со счетом 2:1.

Также напомним, что вторая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира Мастерс, который проходит сейчас в Мадриде. Причиной этого стала травма правого бедра.

💥 Fritz blitz 💥



8 points in a row at the end snatched away victory in style@Taylor_Fritz97 | @MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/9d2a76wp2F — ATP Tour (@atptour) May 1, 2024

Турнир ATP1000 в Мадриде. Четвертьфинал

Фриц - Черундоло - 2:1 (6:1, 3:6, 6:3)