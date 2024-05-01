Вторая ракетка мира снялся с турнира Мастерс в Мадриде. Известна причина

Вторая ракетка мира Янник Синнер снялся с турнира Мастерс, который проходит сейчас в Мадриде, сообщили в соцсетях организации.

Причиной этого стала травма правого бедра. Таким образом, итальянский теннисист не выйдет на корт в четверг, 2 мая, чтобы сыграть свой четвертьфинальный матч против Феликса Оже-Альяссима.

Напомним, что в игре 1/8 финала турнира ATP1000 в Мадриде вторая ракетка мира Янник Синнер встретился с Кареном Хачановым. Итальянец одержал победу со счетом 2:1, а матч длился 2 часа 12 минут.

К слову, на восьмая ракетка мира, Андрей Рублев, сенсационно победил Алькараса со счетом 2:1 и вышел в полуфинал турнира в Мадриде. В 1/2 он сыграет против победителя пары Фриц/Черундоло.

К слову, 22-кратный чемпион турниров Grand Slam Рафаэль Надаль завершил выступление на турнире в Мадриде, проиграв в четвертом круге чеху Иржи Легечке – 5:7, 4:6. Для Надаля это было последнее выступление на турнире в Мадриде и, вероятно, на турнирах в Испании. После текущего сезона Король грунта планирует завершить карьеру.