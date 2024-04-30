Янник Синнер одержал волевую победу в 1/8 финала турнира ATP1000 в Мадриде

В игре 1/8 финала турнира ATP1000 в Мадриде вторая ракетка мира Янник Синнер встретился с Кареном Хачановым (17 в рейтинге ATP).



Не смотря на то, что итальянец считался явным фаворитом матча, первый сет он отдал сопернику. Хачанов все время догонял соперника, ключевым моментом стала шестая подача соперника, которую забрал Карен. В результате, он забрал первый сет 7:5. Во втором сете Синнер уже не оставил сопернику шансов (6:3) и сравнял счет в матче - 1:1.

Синнер продолжил доминировать и в третьем сете. Он не оставил шансов своему сопернику. Синнер побеждает забирает третий сет и матч в целом, со счетом 2:1. Матч длился 2 часа 12 минут.

В четвертьфинале турнира в Мадриде итальянец сыграет против победителя пары Оже Альяссим/Рууд.

5-7 6-3 6-3 🔥@janniksin becomes the only player to reach the quarter-finals at all 4 ATP Masters 1000 events this season!@MutuaMadridOpen | #MMOPEN pic.twitter.com/yJBbAlEeA6 — ATP Tour (@atptour) April 30, 2024

ATP1000 в Мадриде. 1/8 финала

Синнер - Хачанов - 2:1 (5:7, 6:3, 6:3)