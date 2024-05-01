Алькарас сенсационно вылетел в четвертьфинале турнира ATP1000 в Мадриде

В первом четвертьфинальном матче турнир ATP1000 в Мадриде Андрей Рублев сыграл против действующего чемпиона Карлоса Алькараса.

Первый сет, без явных проблем, забрал испанский теннисист со счетом 6:4. Тем не менее, во втором сете уже Рублев смог догнать Алкараса и сравнять счет в матче - 1:1. Все должно было решиться в заключительном, третьем, сете. Довольно неожиданно, Андрей Рублев, без лишних проблем, разобрался с третьей ракеткой мира - 6:2.

Восьмая ракетка мира, Андрей Рублев, побеждает Алькараса со счетом 2:1 и выходит в полуфинал турнира в Мадриде. В 1/2 он сыграет против победителя пары Фриц/Черундоло.

ATP1000 в Мадриде. Четвертьфинал

Рублев - Алькарас - 2:1 (4:6, 6:3, 6:2)