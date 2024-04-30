Легендарный испанский теннисист покидает турнир в Мадриде

В заключительном матче 1/8 финала ATP1000 в Мадриде испанец Рафа Надаль сыграл против чешского теннисиста Иржи Легечка.

Первый сет прошел в непростой борьбе обоих теннисистов. Чех все время догонял своего соперника и таки смог забрать этот сет со счетом 7:5. Во втором сете инициативу захватил Иржи Легечка, который все время держал дистанцию в два гейма, что позволило ему одержать победу 6:4 и 2:0 в целом.

Рафа Надаль вылетает в 1/8 финала в Мадриде, а Иржи Легечка сыграет в четвертьфинале против четвертой ракетки мира - Даниила Медведева. Этот матч должен пройти в четверг, 2 мая.

ATP1000 в Мадриде. 1/8 финала

Надаль - Легечка - 0:2 (5:7, 4:6)