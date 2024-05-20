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Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс прогноз Фото: metaratings.tj/ Автор неизвестен
Бостон Селтикс Бостон Селтикс
НБА Вчера, 19:00 Бостон Селтикс - Индиана Пэйсерс
Бостон , T.D. Garden
Индиана Пэйсерс Индиана Пэйсерс
Прогноз на матч П1(-7)
Коэф.: 1.6
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В рамках первого матча финальной серии плей-офф Восточной конференции состоится поединок между Бостоном и Индианой. Встреча пройдет в ночь на среду, 22 мая. Начало игры запланировано на 02:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Бостон Селтикс

Селтикс проводят отличный сезон и выглядят превосходно на игровой площадке. После выдающегося выступления в регулярном чемпионате команда продолжила свою победную поступь в плей-офф.

Бостон в предыдущих раундах по очереди разобрался с Майами Хит и Кливленд Кавальерс, отдав им всего по одной игре. К дуэли с Индианой Селтикс подходят свежими, ведь имели на три дня отдыха больше, нежели соперник.

Индиана Пэйсерс

После не самого сильного регулярного сезона Пэйсерс в плей-офф показывают хорошую игру и радуют своих поклонников классными результатами.

Уникальности этой команде добавляет тот факт, что Индиана до этого сезона не могла выиграть серию плей-офф аж 30 лет. Теперь же Пэйсерс прошли уже двух соперников, обыграв Милуоки Бакс и в тяжелом семиматчевом противостоянии добыв победу над Нью-Йорк Никс.

Интересные факты и личные встречи

  • Бостон в плей-офф проиграл только два матча. Примечательно, что оба случая пришлись на домашние матчи.
  • Пэйсерс в этом плей-офф выиграли в гостях всего два раза, но остаются самой результативной командой лиги.
  • В регулярном сезоне соперники провели между собой пять поединков: счет 3:2 в пользу Селтикс.

Бостон Селтикс — Индиана Пэйсерс Прогноз

Бостон считается очевидным фаворитом этого противостояния и имеет отличные шансы впервые за много лет выйти в финал НБА. Команда будет гораздо свежее соперника, поэтому есть смысл поставить на победу Селтикс с форой -7 очков.

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Прогноз на матч П1(-7)
Коэф.: 1.6
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