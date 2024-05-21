Чарльтон – Атланта Юнайтед прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Прогноз на матч Обе забьют - Да Коэф.: 1.6 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В среду в Маунт-Плезанте на арене "Patriots Point Soccer Complex" в рамках 1/8 финала Открытого Кубка США сыграют местный Чарльтон и Атланта Юнайтед. Предлагаем прогноз на этот поединок от команды экспертов Dailysports.

Чарльтон

"Батарея" проводит очень хороший сезон и уверенно занимает первую строчку в турнирной таблице USL Чемпионшипа. В 11-ти поединках Чарльстон набрал 27-мь очков, оформив восемь побед при трёх ничейных исходах. Ближайшего соперника в лице Луисвилл Сити "святой город" опережает на пять очков, однако у конкурента на два сыгранных поединка меньше.

В последнем поединке в рамках USL Чемпионшипа Чарльстон проводил выездной матч против Бирмингема и оформил победу с минимальным счётом 0:1. Перед этим команда Майкла Анхаузера в дополнительное время обыграли в рамках Открытого Кубка США Торменту - 3:2. В целом в основное время Чарльстон не проигрывает с начала октября 2023 года.

Атланта Юнайтед

"Пятиполосные" очень плохо стартовали в регулярном сезоне МЛС и на текущий момент занимают только 12-е место в турнирной таблице Восточной Конференции. В активе команды Гонсало Пинеды всего 13 набранных очков и от первой семёрки Атланта Юнайтед отстаёт на четыре очка. В 13-ти встречах "пятиполосные" оформили только три победы, проиграв в тот же момент в шести встречах.

В последнем туре МЛС подопечные Гонсало Пинеды проводили выездной матч против Нэшвилла, в котором пропустили первыми в конце первого тайма, однако смогли сравнять счёт после перерыва. Отметим, что в целом выиграть Атланта Юнайтед не может в трёх поединках кряду – два поражения при одной ничьей. На предыдущей стадии Открытого Кубка США команда уверенно разобралась с Шарлотт Индепенденс – 3:0.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Атланта Юнайтед оформила четыре победы в шести последних поединках против Чарльтона, не проиграв ни разу

Только в одном матче из шести последних в этом противостоянии не сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

Ставка на «Обе забьют» сыграла в четырёх поединках из шести последних

Чарльтон – Атланта Юнайтед прогноз

Как видим, Атланта Юнайтед имеет огромное преимущество в личных встречах. Возможно из-за этого, именно «пятиполосные» идут небольшими фаворитами в предстоящей схватке. Предлагаем взять здесь «Обе забьют» с коэффициентом 1.60.

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