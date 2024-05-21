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Аталанта – Байер прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года представляет Сергей Коваль

Сергей Коваль Сергей Коваль Експерт Dailysports
Аталанта - Байер прогноз Фото: https://www.uefa.com/ Автор неизвестен
Аталанта Аталанта
Лига Европы Сегодня, 15:00 Аталанта - Байер
LIVE - 11 : 26
0 : 0
Международные, Dublin, Aviva Stadium
Байер Байер
Обзор Коэффициенты Составы H2H Турнирная сетка Прогноз
Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.81
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100%
1хБет 5.00
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22 мая состоится финал Лиги Европы, в котором сойдутся Аталанта – Байер. Прогноз на матч упомянутых соперников составлен экспертами Dailysports.

Аталанта

Хорошо складывается сезон для клуба из Бергамо, который идет пятым в Серии А, гарантировав себе место в Лиги Чемпионов на следующий год. Команда может улучшить свое положение, ведь отстает от тройки всего на два очка, имея игру в запасе. Аталанта уже упустила одну возможность в этом сезоне выиграть трофей, когда проиграла в финале Кубка Италии Ювентусу со счетом 0:1. В последнем туре чемпионата удалось обыграть в гостях Лечче – 2:0.

Выход в финал Лиги Европы грандиозный успех для клуба, теперь до трофея всего один шаг, но нужно обыграть соперника, который вообще не проигрывает. Будет интересно посмотреть, что придумает Гасперини на этот раз.

Байер

«Фармацевты» выдают фантастический сезон, они уже очень уверенно выиграли Бундеслигу, сделав это впервые в истории. Но больше всего впечатляет тот факт, что команда еще нигде не проигрывала. Осталось провести всего две встречи в этом сезоне, в обоих случаях на кону будет трофей, сначала Лига Европы, а через три дня финал Кубка Германии против Кайзерслаутерна.

В последнем туре подопечные Хаби Алонсо обыграли на своем поле Аугсбург – 2:1, матч не имел турнирного значения, но позволил завершить сезон Бундеслиги без единого поражения.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • Соперники пересекались два года назад в плей-офф Лиги Европы, только это была стадия 1/8 финала, тогда Аталанта смогла пройти дальше, выиграв обе встречи – 3:2 дома и 1:0 в гостях.
  • Аталанта выиграла 4 из последних 5 встреч во всех турнирах.
  • В последних шести матчах Байер забивал не меньше двух голов.

Аталанта – Байер Прогноз

Финал таких интересных команд точно достоин просмотра, если исходить из цифр и стиля игры, Байер выглядит более предпочтительно, поэтому и считается фаворитом этой пары. На кону престижный трофей, наверняка будет присутствовать нервозность, мы считаем перспективной ставку на обмен забитыми мячами.

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Прогноз на матч Обе забьют - Да
Коэф.: 1.81
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