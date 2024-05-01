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Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Олимпиакос - Барселона прогноз Фото: championat.com/ Автор неизвестен
Олимпиакос Олимпиакос
Евролига 02 мая 2024, 11:45 Олимпиакос - Барселона
Пирей, Peace and Friendship Stadium
Барселона Барселона
Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.62
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В рамках четвертого матча четвертьфинальной серии плей-офф баскетбольной Евролиги состоится поединок между греческим Олимпиакосом и испанской Барселоной. Встреча пройдет в Пирее в четверг, 2 мая. Начало игры запланировано на 18:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Олимпиакос

Олимпиакос является действующим финалистом Евролиги, а за год до этого тоже пробивался в финал четырех. На пути к заданной цели греческая команда и в нынешней кампании. Однако в четвертьфинальной серии против каталонской Барселоны греки пока уступают со счетом 1:2. Это значит, что права на ошибку уже нет и в грядущей домашней игре им обязательно нужна победа, чтобы перевести серию в решающий пятый матч.

Барселона

Каталонцы в целом могут этот регулярный чемпионат Евролиги заносить себе в актив. Действующие чемпионы Испании в плей-офф получил тяжелого соперника в лице Олимпиакоса и в первых двух домашних матчах серии обменялись победами. Матч в Пирее выдался захватывающим и закончился аж в овертайме. Олимпиакос за минуту до конца игрового времени вел с разницей в три очка, но Барса продемонстрировала характер и вырвала победу — 80:82.

Интересные факты и личные встречи

  • Два последних домашних матча Олимпиакоса в Евролиге закончились овертаймом.
  • Барселона уже больше месяца не может выиграть два гостевых матча кряду.
  • Счет в серии 2:1 в пользу каталонцев, которые выиграли у Олимпиакоса и оба матча регулярного чемпионата.

Олимпиакос — Барселона Прогноз

Букмекеры не верят в то что испанцы закроют серию в Пирее и прогнозируют в этой паре пятый матч. Я склонен с ними согласиться и буду ставить на победу Олимпиакоса с форой -2.5 очка.

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Прогноз на матч П1(-2.5)
Коэф.: 1.62
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