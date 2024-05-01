Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов

На чемпионате мира по снукеру состоялись матчи 1/4 финала.

Главные события произошли в матчах с участием Джуда Трампа и Ронни О'Салливана. Оба спортсмена занимали перед стартом турниру второе и третье места в посеве турнира. Однако неожиданно оба из них покинули турнир на стадии четвертьфиналов.

Трамп проиграл валлийцу Джеку Джонсу 9:13. Поединок между О'Салливаном и Стюартом Бингэмом продлился на один фрейм дольше, но всё равно завершился поражением фаворита 10:13.

Таким образом, в полуфинал турнира не пробился ни один представитель топ-10 посева. Самый высокий номер будет у Кайрена Уилсона (№12) - он встретится с Дэвидом Гилбертом (№31). Во втором полуфинале встретятся Джек Джонс (№44) и Стюарт Бингэм (№29). Игры пройдут до определения лучшего в 33 фреймах.