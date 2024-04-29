Что-то новое. В сеть слили форму Арсенала на следующий сезон

В ноябре 2023 года стало известно, что Арсенал в сезоне 2024–2025 будет представлять совершенно новую цветовую гамму для выездных матчей. Теперь, спустя около полугода, появились первые фотографии выездной формы «канониров» на будущий сезон.

Выездная майка Adidas Arsenal 2024–25 выполнена в черном цвете с добавлением красного и зеленого. Сообщается, что такую футболку можно будет приобрести с юиля этого года.

Домашний комплект включает в себя классический красный цвет клуба с белыми логотипами и темно-синими элементами дизайна. Новая футболка команды была замечена в Лондоне. На фотографии хорошо видно, что передняя часть майки красная до самого верха, а белый воротник начинается только в середине майки. Это создает традиционный облик красной майки Арсенала с белыми рукавами. Добавим, что обе формы производит компания Adidas.