Ванкувер Уайткэпс – Кавалри прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Один из четвертьфинальных поединков Чемпионшипа состоится в среду в Ванкувере, где на арене "Би-Си Плэйс" местный Ванкувер Уайткэпс сыграет с Кавалри. В первом поединке этих команд Ванкувер Уайткэпс оформил победу со счётом 2:1. Предлагаем прогноз на ответную встречу этих соперников от команды экспертов Dailysports?

Ванкувер Уайткэпс

"Сине-белые" ведут борьбу за попадание в плей-офф МЛС и на текущий момент занимают седьмую строчку в турнирной таблице Западной Конференции. В 13-ти встречах Ванкувер Уайткэпс набрал 19 очков, оформив пять побед при четырёх поражениях. От идущего на первом месте Реал Солт Лейк подопечных Ванни Сартини отделяет девять очков.

Стоит признать, что результаты "Caps" в последних турах разочаровывают. Так, Ванкувер Уайткэпс в последнем туре проводили выездной матч против Сиэтл Саундерс, в котором сыграли вничью 1:1. В целом в рамках регулярного чемпионата МЛС команда не может выиграть вот уже в пяти поединках подряд - три ничьи при двух поражениях.

Кавалри

"Кавалерия" ведёт борьбу за попадание в первую пятёрку Премьер-Лиги Канады и на текущий момент занимает шесто место в турнирной таблице. В шести матчах Кавалри набрали 7-мь очков, оформив всего одну победу при также одном поражении и сразу 4-х ничейных исходах. Идущему на пятом месте Йорку "кавалерия" уступает только по дополнительным показателям.

К слову, в последнем туре Кавалри как раз принимала на своём поле Йорк и этот матч завершился со счётом 2:2. В итоге после поражения в первом туре команда Томми Уилдона не знает поражений вот уже в шести встречах кряду, пусть и выиграла только в одном противостоянии на данном отрезке.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Команды пересекались четыре раза в рамках Чемпионшипа и лишь в последнем поединке сильнее был Ванкувер Уайткэпс

В трёх последних поединках этих команд сыграла ставка на «Обе забьют»

Ставка на «Тотал больше 2.5» сыграла в двух матчах из 4-х предыдущих

Ванкувер Уайткэпс – Кавалри прогноз

«Сине-белые» сделали серьёзный шаг в пользу того, чтобы пройти дальше в турнире. Считаем, что в этом матче вновь может быть обмен голами, так что наша ставка «Обе забьют».