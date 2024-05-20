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Главная Прогнозы ТС Гэлакси – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

ТС Гэлакси – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 21 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
ТС Гэлакси - Мамелоди Сандаунс прогноз Фото: facebook.com/TSGALAXYFC / Автор неизвестен
ТС Гэлакси ТС Гэлакси
Премьер-лига ЮАР Вчера, 13:30 ТС Гэлакси - Мамелоди Сандаунс
Завершен
1 : 1
Южно-Африканская Республика,
Мамелоди Сандаунс Мамелоди Сандаунс
Puso Dithejane
78’
85’
Peter Shalulile
Обзор Детали матча H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П1(+1,0)
Коэф.: 1.79
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
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Один из перенесённых поединков 20-го тура южноафриканской Премьер-Лиги будет сыгран во вторник на «Мбомбела Стейдиум», где в очном противостоянии сойдутся ТС Гэлакси и Мамелоди Сандаунз. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

ТС Гэлакси

"Ракеты" ведут борьбу за участие в африканских кубках и ещё имеют теоретические шансы догнать Орландо Пайретс, который занимает третью строчку. ТС Гэлакси осталось сыграть два матча в этом розыгрыше Премьер-Лиги, тогда как оставание от третьей позиции составляет шесть очков.

В последнем туре "ракеты" принимали как раз Орландо Пайретс и оформили победу со счётом 1:0. Этот результат продлил беспроигрышную серию ТС Гэлакси до 4-х поединков. Что касается домашней статистики, то "ракеты" в 14-ти встречах оформили 10-ть побед при всего двух поражениях.

Мамелоди Сандаунз

Команда Рулани Моквены провела отличный сезон и заслуженно взяла чемпионский титул. В 28-ми турах Мамелоди Сандаунз набрали 72 очка, не проиграв ни разу в рамках Премьер-Лиги. Это на 22 очка больше, чем у идущего на второй строчке Стелленбоша.

В последнем матче Мамелоди Сандаунз на выезде как раз обыграл Стелленбош со счётом 1:0. Эта победа стала третьей кряду в чемпионате для "Сандаунз". Что касается выездной статистики, то Мамелоди Сандаунз не проиграл на выезде ни разу, оформив при этом 11-ть побед в 14-ти встречах.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В первом круге Мамелоди Сандаунз уверенно разобрались с «ракетами», отправив в ворота соперника три безответных мяча
  • ТС Гэлакси выбил Мамелоди Сандаунз из Кубка Лиги, обыграв соперника в серии пенальти
  • В 4-х матчах из пяти последних сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

ТС Гэлакси – Мамелоди Сандаунз прогноз

Букмекеры отдают преимущество в этом матче Мамелоди Сандаунз, однако более мотивированы всё-таки «ракеты». Наша ставка на этот матч «Победа ТС Гэлакси с форой (+1,0)» с коэффициентом 1.79.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П1(+1,0)
Коэф.: 1.79
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100%
1хБет 5.00
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