ФК Торонто – КС Сент-Лоран прогноз и ставки на матч 22 мая 2024 года

Ответный поединок четвертьфинальной стадии Чемпионшипа состоится в среду в канадском Торонто, где местный ФК Торонто примет КС Сен-Лоран. ФК Торонто разгромил соперника в первой встрече этих команд со счётом 3:0. Чего ждать от матча на "Бимо Филд"? Предлагаем прогноз от экспертов Dailysports.

ФК Торонто

"Красные" на текущий момент занимают пятое место в турнирной таблице Восточной Конференции МЛС. В 14-ти сыгранных турах ФК Торонто набрали 22 очка, оформив семь побед при одном ничейном исходе и шести поражениях. От идущего на первой строчке Интера из Майами команду отделяет девять баллов. При этом у команды из Торонто есть матч в запасе.

В последнем поединке команда Джона Хердмана принимала на своём поле Клуб де Фут Монреаль и разгромила соперника со счётом 5:1. По сути судьба матча была решена уже в первом тайме, ведь на перерыв "красные" ушли, ведя в счёте 3:0. Эта победа стала третьей в пяти последних турах при двух поражениях на данном отрезке.

КС Сент-Лоран

Команда Николя Раззаги в 2023 году выиграла титул Лиги 1 Квебека, что дало клубу право принять участие в Чемпионшипе. Кроме этого, КС Сент-Лоран также выиграл Coupe L1QC 2023 года, завершив дубль лиги и кубка. В своем дебютном чемпионате Канады они противостояли HFX Wanderers из Канадской Премьер-лиги в первом раунде.

Поединок завершился в основное время со счётом 2:2, причём фаворит отыгрался только за семь минут до конца матча. Путёвку в следующий раунд КС Сент-Лоран оформил в серии пенальти. Таким образом команда Николя Раззаги стала первой полупрофессиональной командой из Квебека, победившей профессиональный клуб в Чемпионшипе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

Ранее команды не пересекались на футбольном поле

В 4-х матчах из пяти последних с участием ФК Торонто сыграла ставка на «Тотал больше 2.5»

В 2-х поединках из пяти последних с участием «красных» забивала только одна команда

ФК Торонто – КС Сент-Лоран прогноз

Очевидно, что в этой паре уже вопрос победителя решён, однако врядли хозяева станут играть в поддавки. Считаем, что нас ждёт очередная крупная победа в исполнении ФК Торонто. Наша ставка на матч «Победа ФК Торонто с форой (-1.5)».