Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Прогноз на матч Победа Црвена Звезда и тотал больше 2,5 Коэф.: 1.83 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

Один из поединков 33-го тура сербской Суперлиги будет сыгран в среду в Белграде, где на арене "Райко Митич" местная Црвена Звезда примет Бачка-Топола. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Црвена Звезда

"Красно-белые" уверенно лидируют в чемпионате Сербии, опережая ближайшего соперника в лице Партизана на приличные 11-ть очков. При этом отрыв этот сформировался в основном в последних турах, когда Партизан умудрился проиграть в трёх матчах кряду.

В свою очередь Црвена Звезда на данном этапе допустила осечку только в последнем туре, когда в выездном матче с Воеводиной сыграл вничью 0:0. Перед этим у команды Владана Милоевича было семь побед подряд в сербской Суперлиге. В родных стенах Црвена Звезда в 16-ти матчах оформила 14-ть побед при двух ничейных исходах.

Бачка-Топола

Команда Жарко Лазетича ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов и на текущий момент по итогам 32-х туров занимают третье место в турнирной таблице. Ближайшего соперника Бачка-Топола опережает на десять очков, тогда как от идущего на второй позиции Партизана команду отделяет четыре балла.

К слову, именно с Патризаном на выезде проводила последний матч в чемпионате Бачка-Топола. Поединок в Белграде завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Отметим также, что Бачка-Топола по количеству очков, набранных в выездных матчах занимает второе место в чемпионате Сербии. В 16-ти матчах команда Жарко Лазетича проиграла лишь в одном матче, оформив при этом 10-ть поединков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне команды провели два поединка. Матч в Белграде завершился вничью 1:1, а на поле Бачка-Топола Црвена Звезда оформила победу со счётом 3:1

В последних пяти матчах в рамках чемпионата сыграла ставка на «Обе забьют»

В восьми матчах чемпионата против этого соперника Црвена Звезда ни разу не проиграла в родных стенах, оформив шесть побед

Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз

Букмекеры отдают тотальное преимущество хозяевам поля, оценивая победу Црвены Звезды коэффициентом 1.31. Считаем, что хозяева выиграют этот матч, однако не удержат ворота на замке. Наша ставка «Победа Црвены Звезды и Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.83.

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