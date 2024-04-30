EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года

Иван Ткаченко Иван Ткаченко Експерт Dailysports
Црвена Звезда - ТСЦ Бачка-Топола прогноз Фото: crvenazvezdafk.com / Автор неизвестен
Црвена Звезда Црвена Звезда
Суперлига Сербия 02 мая 2024, 13:00 Црвена Звезда - ТСЦ Бачка-Топола
-
- : -
Сербия, Belgrade, Stadion Rajko Mitic
ТСЦ Бачка-Топола ТСЦ Бачка-Топола
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Црвена Звезда и тотал больше 2,5
Коэф.: 1.83
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку

Один из поединков 33-го тура сербской Суперлиги будет сыгран в среду в Белграде, где на арене "Райко Митич" местная Црвена Звезда примет Бачка-Топола. Предлагаем прогноз на этот матч от команды экспертов Dailysports.

Црвена Звезда

"Красно-белые" уверенно лидируют в чемпионате Сербии, опережая ближайшего соперника в лице Партизана на приличные 11-ть очков. При этом отрыв этот сформировался в основном в последних турах, когда Партизан умудрился проиграть в трёх матчах кряду.

В свою очередь Црвена Звезда на данном этапе допустила осечку только в последнем туре, когда в выездном матче с Воеводиной сыграл вничью 0:0. Перед этим у команды Владана Милоевича было семь побед подряд в сербской Суперлиге. В родных стенах Црвена Звезда в 16-ти матчах оформила 14-ть побед при двух ничейных исходах.

Бачка-Топола

Команда Жарко Лазетича ведёт борьбу за путёвку в Лигу чемпионов и на текущий момент по итогам 32-х туров занимают третье место в турнирной таблице. Ближайшего соперника Бачка-Топола опережает на десять очков, тогда как от идущего на второй позиции Партизана команду отделяет четыре балла.

К слову, именно с Патризаном на выезде проводила последний матч в чемпионате Бачка-Топола. Поединок в Белграде завершился со счётом 2:1 в пользу гостей. Отметим также, что Бачка-Топола по количеству очков, набранных в выездных матчах занимает второе место в чемпионате Сербии. В 16-ти матчах команда Жарко Лазетича проиграла лишь в одном матче, оформив при этом 10-ть поединков.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В текущем сезоне команды провели два поединка. Матч в Белграде завершился вничью 1:1, а на поле Бачка-Топола Црвена Звезда оформила победу со счётом 3:1
  • В последних пяти матчах в рамках чемпионата сыграла ставка на «Обе забьют»
  • В восьми матчах чемпионата против этого соперника Црвена Звезда ни разу не проиграла в родных стенах, оформив шесть побед

Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз

Букмекеры отдают тотальное преимущество хозяевам поля, оценивая победу Црвены Звезды коэффициентом 1.31. Считаем, что хозяева выиграют этот матч, однако не удержат ворота на замке. Наша ставка «Победа Црвены Звезды и Тотал больше 2.5» с коэффициентом 1.83.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч Победа Црвена Звезда и тотал больше 2,5
Коэф.: 1.83
+100% Бонус на депозит от БК Melbet
100$
Мелбет 4.80
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Бостон Селтикс - Майами Хит прогноз НБА Сегодня, 19:30 Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Бостон Селтикс Коэф.: 1.71 Майами Хит Рекомендуем 1хБет
Универсидад Католика - Барселона прогноз Серия А Эквадор Сегодня, 20:00 Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Универсидад Католика Коэф.: 1.67 Барселона Сделать ставку 1хБет
Монтеррей - Коламбус Крю прогноз Лига чемпионов КОНКАКАФ Сегодня, 22:15 Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Монтеррей Коэф.: 1.6 Коламбус Крю Сделать ставку 1хБет
Погонь Шецин - Висла Краков прогноз Кубок Польши 02 мая 2024, 10:00 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Погонь Шецин Коэф.: 1.77 Висла Краков Рекомендуем Мелбет
Олимпиакос - Барселона прогноз Евролига 02 мая 2024, 11:45 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Олимпиакос Коэф.: 1.62 Барселона Сделать ставку Лайнбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости тенниса Сегодня, 17:43 Стала известна первая полуфинальная пара теннисного турнира в Мадриде Новости футбола Сегодня, 17:24 Ударное выступление Санчо. Оценки игрков за матч Боруссия Дортмунд - ПСЖ Новости снукера Сегодня, 17:15 Падение титанов. O'Салливан и остальные топ-10 покинули ЧМ по снукеру до полуфиналов Новости футбола Сегодня, 16:57 Боруссия Дортмунд забирает у ПСЖ первый матч полуфинала Лиги Чемпионов УЕФА Новости снукера Сегодня, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости футбола Сегодня, 16:45 Марсель - Аталанта: когда и где смотреть онлайн матч 1/2 финала Лиги Европы УЕФА Новости баскетбола Сегодня, 16:44 Плей-офф Евролиги: определился первый участник финала четырех Новости футбола Сегодня, 16:20 Защитник ПСЖ не смог продолжить матч с Боруссией из-за травмы Новости футбола Сегодня, 15:59 Дубль Роналду помог выйти Ан-Насру в финал Кубка Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 15:53 Определилась вторая полуфинальная пара теннисного турнира WTA1000 в Мадриде
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Бостон Селтикс – Майами Хит прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Универсидад Католика - СК Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол Сегодня Монтеррей – Коламбус Крю прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Погонь – Висла прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Баскетбол 02 мая 2024 Олимпиакос — Барселона прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Замалек – Национальный Банк Египта прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 Футбол 02 мая 2024 Модерн Фьюче – Аль-Гаиш прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Црвена Звезда – Бачка-Топола прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Кайзер Чифс – Мамелоди Сандаунз прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года Футбол 02 мая 2024 Челси – Тоттенхэм прогноз и ставки на матч 2 мая 2024 года от Сергея Коваля