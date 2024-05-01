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Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей

Новости снукера Сегодня, 16:57
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Фото: Getty Images

С 20 апреля по 6 мая, в Театре Крусибл (Шеффилд, Англия) проходит Чемпионат Мира по снукеру.

Действующий чемпион мира Люка Бресель проиграл в первом же матче турнира, тем самым подтвердив так называемое «Проклятие Крусибла». Это проклятие - необъяснимый феномен в снукере, заключающийся в том, что ни один чемпион мира по снукеру, впервые выиграв свой титул, не может защитить его на следующий год. Закономерность наблюдается с 1977 года, с тех пор как чемпионат мира по снукеру проходит в театре «Крусибл» в Шеффилде.

Команда Dailysports подготовили для вас расписание всех встреч и стадий. Все часы указаны по центральноевропейскому времени

1/16 финала (лучший из 19 фреймов)

20 - 24 апреля

Лука Брессель - Дэвид Гилберт 9:10
Роберт Милкинс - Панг Цзюньсу 10:9

Али Картер - Стивен Магуайр 7:10
Шон Мерфи - Лю Хаотянь 10:5

Марк Селби - Джо О'Коннор 6:10
Кирен Уилсон - Доминик Дейл 10:1

Джон Хиггинс - Джейми Джонс 10:6
Марк Аллен - Робби Уильямс 10:6

Джадд Трамп - Хоссейн Вафаэй 10:5
Том Форд - Рики Уолден 10:6

Чжан Анда - Джак Джонс 4:10
Марк Уильямс - Си Цзяхуй 9:10

Дин Цзюньхуй - Джек Лисовски 9:10
Гари Уилсон - Стюарт Бингем 5:10

Барри Хокинс - Райан Дэй 8:10
Ронни О'Салливан - Джексон Пейдж 10:1

1/8 финала (лучший из 25 фреймов)

25 - 29 апреля

Дэвид Гилберт - Роберт Милкинс 13:4
Стивен Магуайр - Шон Мерфи 13:9

Джо О'Коннор - Кирен Уилсон 6:13
Джон Хиггинс - Марк Аллен 13:12

Джадд Трамп - Том Форд 13:7
Джак Джонс - Си Цзяхуэй 13:9

Джек Лисовски - Стюарт Бингем 11:13
Райан Дэй - Ронни О'Салливан 7:13

Четвертьфиналы (лучший из 25 фреймов)

30 апреля - 1 мая

Дэвид Гилберт - Стивен Магуайр 13:8
Кирен Уилсон - Джон Хиггинс 13:8

Джадд Трамп - Джак Джонс 9:13
Стюарт Бингем - Ронни О'Салливан 13:10

Полуфиналы (лучший из 33 фреймов)

2 - 4 мая

Дэвид Гилберт - Кирен Уилсон

Джак Джонс - Стюарт Бингем

Финал (лучший из 35 фреймов)

5 - 6 мая

Участники станут известны позже

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