Крю Александра – Донкастер Роверс прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Прогноз на матч Донкастер Роверс не проиграет Коэф.: 1.42 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В понедельник, 6 мая, Крю Александра дома сыграет против Донкастера в первом матче 1/2 финала плей-офф Лиги Два. Начало матча в 18:30 по центральноевропейскому времени. Прогноз и ставки на матч этих двух команд подготовлен аналитиками Dailysports.

Крю Александра

Крю прекрасно провел первую половину сезона, и практически не выпадал из зоны плей-офф. Однако в итоге эта команда финишировала лишь на пятом месте. В концовке сезона Крю и вовсе рисковал выпасть из топ-7, поскольку результаты команды Ли Бэлла резко ухудшились. В последних 9 турах Лиги Два “железнодорожники” одержали лишь 1 победу, а в заключительном матче регулярного сезона сыграли 1:1 против Колчестер Юнайтед.

Донкастер

Донкастер по итогам регулярного сезона набрал одинаковое с Крю Александра количество очков – по 71. Однако за счет лучшей разницы забитых и пропущенных мячей Донкастер финишировал на четвертой позиции. В отличие от Крю, Донкастер слабо начал сезон, но в последние месяцы он был едва ли не лучшей командой Лиги Два. В предыдущем туре Донкастер сыграл вничью 2:2 против Джиллингема, но перед этим была невероятная серия из 10 побед подряд. Именно она позволила Донкастеру ворваться в зону плей-офф.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В текущем сезоне эти команды обменялись домашними победами. В 19-м туре Крю выиграл 3:2, а в 37-м туре Донкастер был сильнее со счетом 2:0.

Всего в истории было сыграно 31 матч между Крю и Донкастером. Преимущество по победам на стороне Крю: 14 против 11.

Прогноз на матч Крю Александра – Донкастер

К этой игре команды подходят в кардинально разных игровых кондициях. Моя ставка – X2.

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