Александр Усик — Тайсон Фьюри прогноз и ставки на бой 19 мая 2024 года

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18 мая в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоится боксерское шоу, в рамках которого главным событием станет унификационный бой за титул абсолютного чемпиона мира в супертяжелом весе (свыше 90,7 кг) между украинцем Александром Усиком и британцем Тайсоном Фьюри. Начало игры запланировано приблизительно на 01:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Александр Усик

Чемпион Европы, мира и Олимпийских игр выступает на профессиональном ринге с 2013-го года. В 2016-м году, будучи обязательным претендентом, завоевал чемпионский титул WBO в первом тяжелом весе, победив Кшиштофа Гловацки. После двух успешных защит он принял участие в турнире Суперсерии. Победив Марко Хука, Майриса Бриедиса и Мурата Гассиева, он стал абсолютным чемпионом в первом тяжелом весе и вошел в топ-10 рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории.

The arrival of the legend Oleksandr Usyk to Riyadh in preparation for the fight in #RingOfFire 🥊🔥



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С 2019 года выступает в супертяжелом весе. В третьем бою в этой категории завоевал титулы WBA Super, IBF и WBO, победив Энтони Джошуа. Подтвердил свое превосходство над ним в реванше. В 2023-м году техническим нокаутом Усик победил обязательного претендента по версии WBA Даниэля Дюбуа.

Тайсон Фьюри

Фьюри в профессиональном боксе с 2008-го года. Его продвижение было быстрым и агрессивным. С 2009-го года начались победы: чемпион Англии, Британии и Британского Содружества. В 2014-м году завоевал титул чемпиона Европы по версии EBU и стал обязательным претендентом от WBO.

В 2015-м году он сенсационно победил Владимира Кличко, долгое время доминировавшего в дивизионе. Должен был дать Кличко реванш, но вместо этого ушел из бокса на 2,5 года из-за скандалов. В третьем бою после возвращения пытался отобрать титул WBC у Деонтея Уайлдера. Первый бой завершился вничью, но во втором и третьем он одержал досрочные победы.

В 2022-м году легко победил обязательного претендента Диллиана Уайта. В октябре прошлого года он чуть не проиграл в поединке со звездой ММА Фрэнсисом Нганну, побывав на настиле, но в итоге выиграл по очкам.

Интересные факты и личные встречи

Александр Усик — Украина, 37 лет. Рекорд в профибоксе: 21 победа (14 нокаутами) / 0поражений. В рейтингах (супертяжёлый вес): чемпион мира по версиям WBA Super, IBF и WBO.

Тайсон Фьюри — Великобритания, 35 лет. Рекорд в профибоксе: 34 победы (24 нокаутами) / 0 поражений и 1 ничья. В рейтингах (супертяжёлый вес): чемпион мира по версии WBC.

Александр Усик — Тайсон Фьюри Прогноз

Усик — манёвренный и неудобный соперник, так как является левшой. Его преимущество над Фьюри заключается не только в подвижности, технике и скорости, но и в выносливости и физической подготовке.

Фьюри предпочитает вести бой на расстоянии, а в последние годы он реже полагается на свою подвижность, защиту и антропометрические данные. Теперь он агрессивен и стремится одолеть соперников за счёт грубой силы.

Fury vs Usyk this weekend.



Who y’all got? pic.twitter.com/f0Xbw3gOof — MUIZ (@muzmanhustler) May 16, 2024

В этой супербитве очень тяжело предугадать победителя, что подтверждают букмекерские котировки. Ставить буду на то, что бой продлится все отведенные 12 раундов.

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