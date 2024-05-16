Джо Кордина — Энтони Какаче прогноз и ставки на бой 18 мая 2024 года

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В рамках грандиозного вечера бокса, который пройдет в Саудовской Аравии состоится поединок за звание чемпиона мира по версиям IBO и IBF в полусреднем весе между британцами Джо Кординой и Энтони Какаче. Встреча пройдет в субботу, 18 мая. Начало игры запланировано на 23:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Джо Кордина

32-летний британский боксер на международной арене представляет Уэльс. Кордина имеет за плечами богатый опыт выступлений на любительском уровне, а на профессиональном ринге дебютировал в 2017-м году после неудачной Олимпиады в Рио-де-Жанейро.

Джо является действующим чемпионом мира во второй полулегкой весовой категории до 59 кг по версии IBF. Бой против Энтони Какаче станет второй защитой этого титула для Кордины. Интересно, что на профессиональном ринге Джо провел 17 боев, которые завершились его победой.

Энтони Какаче

Какаче выступает на профессиональной арене уже более 12 лет. Боксер представляет Северную Ирландию и обладает титулом по версии IBO в полулегком весе в 2022-го года. До этого на протяжении трех лет Энтони удерживал титул чемпиона Великобритании в этой же весовой категории.

В бою против Кордины Энтони будет защищать свой пояс во второй раз. Впервые он это делал в мае прошлого года в поединке против Дамиана Вжесински. К слову, единственное поражение в профессионалах он потерпел семь лет назад в бою против Мартина Джозефа Уорда.

Интересные факты и личные встречи

Джо Кордина — Уэльс, 32 года. 17 боев: 17 побед (из них 9 нокаутом).

Энтони Какаче — Северная Ирландия, 35 лет. 22 боя: 21 победа (из них 7 нокаутом) и 1 поражение.

Джо Кордина — Энтони Какаче Прогноз

Букмекеры считают Кордину очевидным фаворитом этого поединка, что подтверждает низкий коэффициент на его победу. Вряд ли кого-то из боксеров можно назвать нокаутером, поэтому предположу, что бой продлится все 12 раундов.

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