Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Прогноз на матч Манчестер Юнайтед не проиграет Коэф.: 1.64 +100% Бонус на депозит от БК Melbet 100$ 4.80 Сделать ставку

В рамках 36-го тура английской Премьер-лиги состоится поединок между Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед. Встреча пройдет в Лондоне в понедельник, 6 мая. Начало игры запланировано на 21:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Кристал Пэлас

«Орлы» на привычном уровне проводят текущий сезон. Команда считается крепким середняком и находится в безопасной зоне, занимая 14-е место. Избежать нервной концовки сезона удалось благодаря отличным результатам в последнее время. Кристал Пэлас находится в хорошей форме и в последних четырех матчах набрал 10 очков. На этом отрезке команда может похвастаться победами над Ливерпулем и Ньюкаслом.

Манчестер Юнайтед

Очередной сезон результаты «красных дьяволов» не выдерживают никакой критики. Подопечные тен Хага опять остались без Лиги чемпионов, что само по себе может считаться провалом. Кажется, летом клуб ждут большие перемены и готовится распродажа. По слухам, Юнайтед готовы расстаться с доброй половиной основной обоймы и готовы взорвать трансферный рынок новыми приобретениями. Не застрахован от увольнения и наставник команды Эрик тен Хаг, от которого ждали гораздо большего. Текущее шестое место сохранить будет невероятно сложно, ведь после Кристал Пэлас манкунианцы сыграют против Арсенала, Ньюкасла и Брайтона.

Интересные факты и личные встречи

Кристал Пэлас не проигрывает четыре матча подряд.

Ман Юнайтед забивает и пропускает на протяжении восьми последних поединков.

Юнайтед не побеждал на Селхерст Парк с 2020-го года.

Кристал Пэлас — Манчестер Юнайтед Прогноз

Сложно сказать в каком состоянии к этой игре подойдут гости. Ошибаться нельзя, ведь любая осечка и вовсе может оставить команду без еврокубков на следующий сезон. Ставлю на то, что подопечные тен Хага не проиграют.

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