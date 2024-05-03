Милан — Дженоа прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года
В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Миланом и Дженоа. Встреча пройдет на Сан-Сиро в воскресенье, 5 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.
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Милан
Милан уже давно выполнил задачу минимум на текущий сезон, однако болельщики вполне ожидаемо останутся недовольными очередным сезоном без трофеев. Эпоха Стефано Пиоли планомерно подходит к концу, а в клубе вовсю заняты поисками нового наставника на грядущий сезон. «Россонери» находятся в отвратительной форме, а в трех предыдущих матчах Серии А набрали жалких два очка, еще и проиграли очередное дерби Интеру. Правда конкурент за второе место в лице Ювентуса тоже крайне нестабилен, за счет чего разница в пять очков сохраняется.
Дженоа
Дженоа в текущем сезоне удивила многих и закрыла рот скептикам, пророчащим команде вылет в Серию В. Команда Альберто Джилардино демонстрирует неплохой футбол и по праву занимает место в середине таблицы. Благодаря убедительной победе над Кальяри в прошлом туре «грифоны» обеспечили себе место в Серии А на следующий сезон и уже могут доигрывать текущую кампании со спокойной душой.
Интересные факты и личные встречи
- Милан не знает побед в пяти матчах кряду во всех турнирах.
- Дженоа потерпела всего одно поражение в девяти последних выездных матчах.
- Последние четыре встречи команд в рамках Серии А завершились победой Милана.
Милан — Дженоа Прогноз
Хозяева должны прерывать свою неудачную серию, учитывая невысокий уровень соперника. Ставить буду на победу Милана и тотал меньше 4.5 голов.
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