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Милан — Дженоа прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Милан - Дженоа прогноз Фото: news.sportbox.ru/ Автор неизвестен
Милан Милан
Серия А Италия 05 мая 2024, 12:00 Милан - Дженоа
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Италия, Milano, Сан Сиро
Дженоа Дженоа
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Милан и тотал меньше 4.5
Коэф.: 1.77
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В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Миланом и Дженоа. Встреча пройдет на Сан-Сиро в воскресенье, 5 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Милан

Милан уже давно выполнил задачу минимум на текущий сезон, однако болельщики вполне ожидаемо останутся недовольными очередным сезоном без трофеев. Эпоха Стефано Пиоли планомерно подходит к концу, а в клубе вовсю заняты поисками нового наставника на грядущий сезон. «Россонери» находятся в отвратительной форме, а в трех предыдущих матчах Серии А набрали жалких два очка, еще и проиграли очередное дерби Интеру. Правда конкурент за второе место в лице Ювентуса тоже крайне нестабилен, за счет чего разница в пять очков сохраняется.

Дженоа

Дженоа в текущем сезоне удивила многих и закрыла рот скептикам, пророчащим команде вылет в Серию В. Команда Альберто Джилардино демонстрирует неплохой футбол и по праву занимает место в середине таблицы. Благодаря убедительной победе над Кальяри в прошлом туре «грифоны» обеспечили себе место в Серии А на следующий сезон и уже могут доигрывать текущую кампании со спокойной душой.

Интересные факты и личные встречи

  • Милан не знает побед в пяти матчах кряду во всех турнирах.
  • Дженоа потерпела всего одно поражение в девяти последних выездных матчах.
  • Последние четыре встречи команд в рамках Серии А завершились победой Милана.

Милан — Дженоа Прогноз

Хозяева должны прерывать свою неудачную серию, учитывая невысокий уровень соперника. Ставить буду на победу Милана и тотал меньше 4.5 голов.

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Прогноз на матч Победа Милан и тотал меньше 4.5
Коэф.: 1.77
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