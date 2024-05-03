EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Прогнозы Верона — Фиорентина прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Верона — Фиорентина прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Верона - Фиорентина прогноз Фото: livesport.ru/ Автор неизвестен
Верона Верона
Серия А Италия 05 мая 2024, 09:00 Верона - Фиорентина
-
- : -
Италия, Verona, М.А. Бентегоди
Фиорентина Фиорентина
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку

В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Вероной и Фиорентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 5 мая. Начало игры запланировано на 15:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Верона

Верона, как и год назад, ведет отчаянную борьбу за место в Серии А на будущий сезон и всеми силами пытается сохранить прописку в элите. Команда находится не в лучшей форме и в последних шести играх взяла всего пять очков. На текущий момент «джаллоблу» с 31-м набранным очком занимают 15-е место в турнирной таблице, опережая Удинезе, идущий в зоне вылета, всего на два очка. Команде предстоит серьезное испытание, ведь после матча с «фиалками» Верона сыграет против Торино, Салернитаны и Интера.

Фиорентина

Фиорентина посреди недели провела тяжелый матч против Брюгге в полуфинале Лиги конференций. Подопечные Итальяно дважды вели в счете по ходу матча, но бельгийцы находили в себе силы отыграться. Развязка наступила в последние минуты, когда вышедший на замену Нзола точным ударом принес итальянцам победу. В Серии А «фиалки» пытаются достать Лацио в борьбе за седьмое место, однако могут получить путевку в Лигу Европы если выиграют Лигу конференций в этом сезоне.

Интересные факты и личные встречи

  • На своем поле Верона непременно забивает в семи матчах кряду.
  • Фиорентина в двух последних матчах забила восемь голов.
  • Верона не может обыграть Фиорентину с 2019-го года.

Верона — Фиорентина Прогноз

Гости, ведущие борьбу за место в еврокубках, приедут на север Италии в статусе фаворита и должны брать в матче с Вероной три очка. Ставить буду на успех «фиалок» с форой 0.

  • Экспрессы с коэффициентом 5+ в Telegram
Прогноз на матч П2(0)
Коэф.: 1.6
100% -й бонус на первый депозит
100%
1хБет 5.00
Сделать ставку
Ближайшие прогнозы
Орландо Мэджик - Кливленд Кавальерс прогноз НБА Сегодня, 19:00 Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Орландо Мэджик Коэф.: 1.61 Кливленд Кавальерс Рекомендуем Мелбет
Даллас Маверикс - Лос-Анджелес Клипперс прогноз НБА Сегодня, 20:30 Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Даллас Маверикс Коэф.: 1.63 Лос-Анджелес Клипперс Сделать ставку Лайнбет
Лестер - Блэкберн прогноз Чемпионшип Англия 04 мая 2024, 07:30 Лестер – Блэкберн прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Лестер Коэф.: 1.68 Блэкберн Сделать ставку Мелбет
Лидс - Саутгемптон прогноз Чемпионшип Англия 04 мая 2024, 07:30 Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Лидс Коэф.: 1.59 Саутгемптон Рекомендуем Мелбет
Плимут - Халл Сити прогноз Чемпионшип Англия 04 мая 2024, 07:30 Плимут – Халл Сити прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Плимут Коэф.: 2.03 Халл Сити Сделать ставку Мелбет
Отзывы
Только зарегистрированные пользователи могут оставлять комментарии
Последние новости
Новости футбола Сегодня, 13:28 Легендарный игрок и безработный тренер получил предложение из Саудовской Аравии Новости тенниса Сегодня, 13:16 Свентек на пути в финал Мадрида проиграла в 3 раза меньше геймов, чем Соболенко Новости футбола Сегодня, 13:09 Наполи сделал предложение Торино по защитнику, которым интересуется Тоттенхэм Новости бокса Сегодня, 13:00 Беллью рассказал, почему Усик выиграет мегафайт у Фьюри Новости футбола Сегодня, 12:54 УЕФА официально подтвердил расширение заявок для сборных на Евро Новости тенниса Сегодня, 12:50 Карлос Алькарас и еще две известные теннисистки не сыграют в Риме Новости футбола Сегодня, 12:50 Тренер Ман Юнайтед подтвердил интерес к Френки Де Йонгу в 2022 году Новости футбола Сегодня, 12:16 «Это довольно забавно». Аморим прокомментировал слухи про переход в Вест Хэм Новости баскетбола Сегодня, 12:06 Впервые за 31 год. Игроку Никс покорилось уникальное достижение Новости футбола Сегодня, 11:53 Тен Хаг рассказал о провальном трансфере Кейна минувшим летом
Прогнозы на спорт
Баскетбол Сегодня Орландо Мэджик – Кливленд Кавальерс прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Баскетбол Сегодня Даллас Маверикс — Лос-Анджелес Клипперс прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Лестер – Блэкберн прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Плимут – Халл Сити прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Бирмингем – Норвич прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Вест Бромвич Альбион – Престон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Ипсвич – Хаддерсфилд прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Ковентри – КПР прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол 04 мая 2024 Штутгарт – Бавария прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года