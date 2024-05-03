Верона — Фиорентина прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года

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В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Вероной и Фиорентиной. Встреча пройдет в воскресенье, 5 мая. Начало игры запланировано на 15:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Верона

Верона, как и год назад, ведет отчаянную борьбу за место в Серии А на будущий сезон и всеми силами пытается сохранить прописку в элите. Команда находится не в лучшей форме и в последних шести играх взяла всего пять очков. На текущий момент «джаллоблу» с 31-м набранным очком занимают 15-е место в турнирной таблице, опережая Удинезе, идущий в зоне вылета, всего на два очка. Команде предстоит серьезное испытание, ведь после матча с «фиалками» Верона сыграет против Торино, Салернитаны и Интера.

Фиорентина

Фиорентина посреди недели провела тяжелый матч против Брюгге в полуфинале Лиги конференций. Подопечные Итальяно дважды вели в счете по ходу матча, но бельгийцы находили в себе силы отыграться. Развязка наступила в последние минуты, когда вышедший на замену Нзола точным ударом принес итальянцам победу. В Серии А «фиалки» пытаются достать Лацио в борьбе за седьмое место, однако могут получить путевку в Лигу Европы если выиграют Лигу конференций в этом сезоне.

Интересные факты и личные встречи

На своем поле Верона непременно забивает в семи матчах кряду.

Фиорентина в двух последних матчах забила восемь голов.

Верона не может обыграть Фиорентину с 2019-го года.

Верона — Фиорентина Прогноз

Гости, ведущие борьбу за место в еврокубках, приедут на север Италии в статусе фаворита и должны брать в матче с Вероной три очка. Ставить буду на успех «фиалок» с форой 0.

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