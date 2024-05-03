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Сауль Альварес — Хайме Мунгиа прогноз и ставки на бой 5 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Сауль Альварес - Хайме Мунгиа прогноз Фото: vedomosti.ru/ Автор неизвестен
Сауль Альварес Сауль Альварес
Бой за титул абсолютного чемпиона мира в суперсреднем весе 04 мая 2024, 21:00 Сауль Альварес - Хайме Мунгиа
Лас-Вегас, Лас-Вегас
Хайме Мунгиа Хайме Мунгиа
Прогноз на матч Тотал меньше 11.5
Коэф.: 2.62
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В ночь на 5 мая в Лас-Вегасе (США) состоится вечер бокса, в рамках которого абсолютный чемпион суперсреднего веса из Мексики, Сауль Канело Альварес, встретится в поединке с его соотечественником, непобежденным Хайме Мунгиа. Бой начнется не ранее 04:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Сауль Альварес

Сауль Альварес, начавший свою профессиональную карьеру в 2005 году в суперлёгком весе, достиг звания чемпиона мира в 2011 году, одержав победу над Мэттью Хэттоном и завоевав титул WBC в весовой категории до 69 кг. В 2013 году он объединил пояса, победив Остина Траута, но потерял титул в бою против Флойда Мейвезера. В 2015 году Канело снова стал чемпионом мира, победив Мигеля Котто и захватив титул WBC в среднем весе. В 2018-2019 годах он провел два боя с Геннадием Головкиным, завершив первый матч вничью и победив в реванше. Переход в полутяжелый вес оказался не самым удачным и после поражения Дмитрию Биволу он вернулся в суперсредний вес. С тех пор Альварес провел три боя, одержав победы над Головкиным, Джоном Райдером и Джермеллом Чарло.

Хайме Мунгиа

Хайме Мунгиа дебютировал на профессиональном ринге в 2013 году и за это время успел громко заявить о себе. В 2018 он отобрал у Садама Али титул WBC в весовой категории до 69 кг, а в первой защите победил Лиама Смита. Вплоть до 2019 года он успешно защищал свой пояс, а затем перешел в средневесовую категорию. Там он одержал победы над Гэри О’Салливаном, Камилом Шереметой, Габриэлем Росадо и Джимми Келли. В прошлом году Мунгиа дебютировал в суперсреднем весе и сразу же впечатлил, одолев в потрясающем поединке экс-претендента Сергея Деревянченко. В январе он одержал ещё одну убедительную победу над экс-претендентом Джоном Райдером.

Интересные факты и личные встречи

  • Сауль Альварес: Мексика, 33 года, рост 173 см, рекорд в профибоксе: 60-2-2, 39 КО
  • Хайме Мунгиа: Мексика, 27 лет, рост 183 см, рекорд в профибоксе: 43-0, 34 КО

Сауль Альварес — Хайме Мунгиа Прогноз

Если Мунгия сможет контролировать свои эмоции с самого начала боя, то у него будет все шансы сделать схватку настоящим испытанием для соперника. Ему придется отказаться от своего стиля бокса и логично предположить, что он может столкнуться с трудностями и допустить ошибку. Сложно представить, как боксер с настолько слабой защитой сможет выдержать все 12 раундов против чемпиона. ТМ 11.5.

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Прогноз на матч Тотал меньше 11.5
Коэф.: 2.62
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