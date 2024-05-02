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Монца — Лацио прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Монца - Лацио прогноз Фото: dynamo.kiev.ua/ Автор неизвестен
Монца Монца
Серия А Италия 04 мая 2024, 12:00 Монца - Лацио
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Италия, Monza, U-Power Stadium
Лацио Лацио
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Лацио или Ничья и Тотал Меньше 3.5
Коэф.: 1.69
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100$
БетВиннер 4.65
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В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Монцей и Лацио. Встреча пройдет в субботу, 4 мая. Начало игры запланировано на 18:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Монца

«Брианцоли» уже закрепились в Серии А, а болельщики, возможно, ждали от команды чего-то большего, чем просто места в середине таблицы. Однако прорыва не случилось — подопечные Палладино, как и в прошлом году, финишируют в районе 10-12 места. Команда находится в плохой форме, ведь взяла всего два очка в предыдущих пяти матчах. Отдельно стоит отметить хавбека Андреа Кольпани, который проводит свой лучший сезон в элите итальянского футбола и уже успел забить восемь мячей.

Лацио

Смена тренера «орлам» явно пошла на пользу. После ухода Маурицио Сарри Лацио в Серии А проиграл всего один матч, 0:1 в римском дерби против Ромы. Пока сложно оценивать работу Игора Тудора, однако изменения точно заметны. Хорват, кажется, окончательно усадил на скамейку многолетнего лидера атак «бьянкочелести» Чиро Иммобиле, а роль наконечника атак досталась талантливому Валентину Кастельяносу. Плюс вторую молодость под руководством Тудора переживает, выразивший желание покинуть клуб, Луис Альберто.

Интересные факты и личные встречи

  • Монца не может выиграть на протяжении пяти поединков кряду.
  • Лацио имеет в активе серию побед, состоящую из четырех матчей.
  • Команды провели между собой всего четыре матча, в которых Монца не добыла ни единой победы.

Монца — Лацио Прогноз

Лацио, кажется, нащупал правильный игровой ритм и подходит к этой игре в статусе фаворита. Думаю, гости не проиграют, а в матче будет забито менее 3.5 голов.

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Прогноз на матч Победа Лацио или Ничья и Тотал Меньше 3.5
Коэф.: 1.69
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БетВиннер 4.65
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