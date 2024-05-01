Торино — Болонья прогноз и ставки на матч 3 мая 2024 года

Прогноз на матч П2(0) Коэф.: 1.88 100% Бонус на первый депозит 100$ 4.65 Сделать ставку

В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Торино и Болоньей. Встреча пройдет в Турине в пятницу, 3 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Торино

Торино завершает текущий сезон на привычном для себя месте в середине турнирной таблицы. Команда в целом неплохо провела весь чемпионат, не имея особых спадов. Правда побороться за еврокубки тоже не получилось. Это связано в первую очередь со слабой игрой в атаке — всего 31 забитый гол. Не помогло даже привлечение из Аталанты некогда грозного форварда Дувана Сапаты, хоть он и забил львиную долю этих голов (11).

Болонья

Сенсационная Болонья Тьяго Мотты впервые за 20 с лишним лет вернулась в еврокубки. Это уже можно считать прыжком выше головы. К тому же, команда всерьез ведет борьбу за место в Лиге чемпионов, а недавно обыграла в гостях прямого конкурента в лице столичной Ромы. Стоит отметить, что все в руках самих «россоблу», однако их ждет непростой календарь на финишном отрезке сезона. После матча против Торино Болонья сыграет с Наполи, Ювентусом и Дженоа.

Интересные факты и личные встречи

Торино не знает побед на протяжении четырех последних матчей, в которых «быки» забили всего 2 гола.

Болонья не проигрывает уже почти два месяца.

Болонья не может в гостях обыграть Торино уже 5 лет.

Торино — Болонья Прогноз

Этот матч стоит рассматривать сквозь призму борьбы Болоньи за путевку в Лигу чемпионов. Хозяева вряд ли будут сверх мотивированы, поэтому ставлю на победу подопечных Мотты с форой 0.

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