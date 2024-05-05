Верес – Минай прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 2 Коэф.: 1.6 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

6 мая, в рамках 27 тура УПЛ состоится битва аутсайдеров чемпионата, Верес – Минай. Прогноз на этот матч подготовили эксперты Dailysports.

Верес

Ровенский клуб не может быть собой доволен в этом сезоне, так как команде грозит вылет из элиты украинского футбола. Верес занимает предпоследнюю строчку в чемпионате, отставание от зоны переходных матчей составляет два балла, при этом есть игра в запасе, так что есть шансы избежать прямого вылета.

Команда в последнем туре уступила в гостях одному из лидеров киевскому Динамо со счетом 0:3. Верес находится сейчас в плохой форме, так как не побеждает в четырех встречах подряд, за этот период удалось набрать всего очко. Основная задача клуба состоит сейчас в том, чтоб избежать понижения в классе.

Минай

В УПЛ осталось провести считанные игры, а Минай остается последним в турнирной таблице. Надежда на спасение остается, ведь отставание от зоны переходных встреч составляет 3 очка, при этом есть игра в запасе. В последнем туре команда сумела одержать важную домашнюю победу над Черноморцем – 2:0. Упомянутый успех не только позволил прервать серию из пяти встреч без выигрышей, а и оставил клуб в борьбе за выживание.

Результат предстоящей битвы будет иметь большое значение, надо играть исключительно на победу, любой другой исход будет шагом к понижению в классе.

Интересные факты о матче и история личных встреч

В очном противостоянии первого круга команды не порадовали забитыми мячами – 0:0.

Последние три встречи этих соперников завершились вничью.

Оба клуба в среднем забивают меньше одного гола за матч.

Верес – Минай Прогноз

В противостоянии прямых конкурентов Верес котируется небольшим фаворитом, что объясняется фактором своей арены. Ожидаем увлекательного футбола на встречных курсах, ведь ничья здесь никого не устроит. Мы считаем, что команды могут показать результативный футбол. Ставим на тотал больше 2 голов.

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