Эдсон Барбоза — Лерон Мерфи прогноз и ставки на бой 19 мая 2024 года

Прогноз на матч Тотал больше 3.5 Коэф.: 1.62 Приветственный бонус Linebet для новых игроков 100$ 4.55 Сделать ставку

В рамках турнира UFC Fight Night 241 в Лас-Вегасе состоится поединок между Эдсоном Барбозой и Лероном Мерфи. Бой пройдет в ночь на воскресенье, 19 мая. Начало поединка запланировано на 04:00 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Эдсон Барбоза

Бразилец обладает мощными ударами ногами – он регулярно работает по корпусу оппонентов, уничтожая их выносливость. Нокаутирующая сила Барбозы остается на высоком уровне, однако на земле он не может противостоять топовым борцам. Кроме того, у него иногда возникают проблемы с выносливостью.

Барбоза продемонстрировал свое мастерство, нокаутировав Билли Куарантилло точным ударом коленом. В последнем поединке Эдсон встретился с Содиком Юсуффом. Длительное противостояние завершилось победой бразильца – он грамотно атаковал корпус нигерийца и выиграл решением судей.

Лерон Мерфи

У Лерона великолепная техника ударов. Он активно использует удары ногами, не стоит на месте, постоянно оказывает давление на соперников и совершенно не ощущает их попаданий. Благодаря разнообразию своих действий, к нему сложно подобраться, однако при сближении Мерфи теряется и забывает про защиту от переводов, так что посадить британца на пятую точку вполне возможно.

В плане выносливости он не сдает – на протяжении всех трех раундов боец способен сражаться на равных, нанося удары один за другим. В последней схватке у Мерфи вообще не возникло проблем. Джош Кулибао оказался слабее по всем параметрам и уступил решением судей.

Эдсон Барбоза — Лерон Мерфи Прогноз

Классическое противостояние опыта и молодости. Однако если в прошлом поединке Барбоза уже наказал проспекта, то новым соперником Эдсона будет непобежденный британец Лерон Мерфи, идущий на продолжительной победной серии. В любом случае нас ждет напряженный бой, небольшим фаворитом которого считается Мерфи. Ставлю на то, что бойцы проведут в октагоне хотя бы четыре раунда. ТБ 3.5.

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