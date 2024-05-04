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Удинезе — Наполи прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Мартин Свобода Мартин Свобода Експерт Dailysports
Удинезе - Наполи прогноз Фото: livesport.ru/ Автор неизвестен
Удинезе Удинезе
Серия А Италия 06 мая 2024, 14:45 Удинезе - Наполи
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- : -
Италия, Udine, Фриули
Наполи Наполи
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Победа Наполи
Коэф.: 1.96
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В рамках 35-го тура итальянской Серии А состоится поединок между Удинезе и Наполи. Встреча пройдет на Стадио Фриули в понедельник, 6 мая. Начало игры запланировано на 20:45 по центрально европейскому времени. Прогноз на этот матч составлен экспертами Dailysports.

Удинезе

Удинезе так и не оправился от неудачного старта этого сезона и продолжает барражировать на грани вылета в Серию В. Команда не побеждает уже почти два месяца, а ровно половину своих матчей свела в ничью. Спасать ситуацию призван легендарный Фабио Каннаваро, но времени у него ничтожно мало. До спасительного 17-го места всего два очка, а кроме игры с Наполи Удинезе сыграет против прямых конкурентов в лице Лечче, Эмполи и Фрозиноне. Глядя на календарь, можно сказать, что точно еще не все потеряно.

Наполи

Действующий чемпион Италии близок к вопиющему провалу. Текущее девятое место и пять очков отставания от еврокубковой зоны ставят под сомнение дальнейшее пребывание Франческо Кальцоны у руля команды. К тому же итальянец возглавляет еще и сборную Словакии, что тоже говорит не в пользу продления его контракта с неаполитанцами. Судя по всему, «партенопеи» получат нового тренера уже летом, а среди главных претендентов на эту должность фигурирует Антонио Конте.

Интересные факты и личные встречи

  • Удинезе еще не побеждал на своем поле в 2024-м году.
  • Наполи в последних восьми матчах добыл всего одну победу.
  • Удинезе не побеждал своего будущего соперника с далекого 2016-го года.

Удинезе — Наполи Прогноз

Если не побеждать Удинезе, то смело можно вычеркивать попадание в еврокубки из числа задач на этот сезон. С такой мыслью гости приедут в Удине, а я буду ставить на их чистую победу.

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Прогноз на матч Победа Наполи
Коэф.: 1.96
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