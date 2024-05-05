Запомните эти имена. Канада победила США в финале Чемпионата мира U18

В Финляндии завершился Чемпионат мира по хоккею среди юниоров U18. До финала добрались два главных гиганта современного хоккея: США и Канада.

Финал получился драматическим: до последних минут не было ясно, кто же в итоге заберет трофей себе.

В первом и втором периодах США вели в счете. Канада перевернула игру в третьем периоде, забросив три шайбы за четыре минуты. Этого хватило, чтобы добиться победы в матче.

Лучшим бомбардиром турнир стал форвард США Джеймс Хэйхенс, который набрал 22 очка. Финал стал его единственным матчем на турнире, когда он не сделал результативных действий.

Всего в топ-11 бомбардиров Чемпионата мира оказались только хоккеисты из Канады и США.

Подтверждением доминации США и Канады на турнире может послужить статистика заброшенных и пропущенных шайб на турнире: у США статистика 48:15, Канада - 46:16.

Для Канады это первый триумф на Чемпионате мира U18 с 2021 года. А вот США не удержали титул, который они выиграли год назад.

Ранее мы сообщали, что Торонто Мейпл Лифс обновил свой антирекорд, снова проиграв в плей-офф Кубка Стэнли.

США - Канада: 4:6

Голы: Хамфрис 20, Айзерман 9, Хатсон 14, Цимер 16 - Ритчи 6, Маккена Хери 16, Маккена Хери 11, Бодуан 14, Игинла 15, Маккена Хери 19.