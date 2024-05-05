57 лет без титула. Торонто Мейпл Лифс в очередной раз проигрывает в плей-офф Кубка Стэнли

В ночь на воскресенье, 5 мая, состоялся седьмой матч плей-офф Кубка Стэнли между Бостон Брюинс и Торонто Мейпл Лифс. Кленовые проиграли в овертайме со счетом 1:2 и вылетели из первого раунда.

Торонто уже 57 лет остается без Кубка Стэнли. Последний раз они выигрывали в 1967 году. Мейпл Лифс стали второй командой в истории NHL/MLB/NBA/NFL, которая восемь лет подряд выходила в плей-офф, но за этот отрезок выиграла лишь одну серию. Другие неудачники - это Баффало Сэйберс с 1987 по 1995 годы.

В эпоху четырех звездных нападающих: Тавареса, Мэттьюза, Ньюландера и Марнера, команда только однажды вышла во второй раунд плей-офф, в Кубке Стэнли-2023. Более того, четыре игрока получают большие заработные платы. В сумме, ориентировочно, 40 миллионов долларов.

Торонто в решающих матчах в эру Тавареса/Мэтьюза/Марнера/Нюландера:

2018 - проигрыш

2019 - проигрыш

2020 - проигрыш

2021 - проигрыш

2022 - проигрыш

2023 - не играли в Матче #7

2024 - проигрыш.

Также, болельщики обновили классический счетчик Торонто:

20 823 дня от выигрыша Ккбка Стэнли

1 533 дня от проигрыша чуваку, который заливает лед на Замбоне

23 770 дней от выигрыша серии плей-офф против Бостона

0 дней от очередного вылета от Бостона.

Напомним, команда Dailysports подготовила для вас расписание, результаты и турнирную сетку плей-офф Кубка Стэнли 2024 года.