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57 лет без титула. Торонто Мейпл Лифс в очередной раз проигрывает в плей-офф Кубка Стэнли

Новости хоккея Сегодня, 08:33
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
57 лет без титула. Торонто Мейпл Лифс в очередной раз проигрывает в плей-офф Кубка Стэнли Фото: Bob DeChiara / USA Today

В ночь на воскресенье, 5 мая, состоялся седьмой матч плей-офф Кубка Стэнли между Бостон Брюинс и Торонто Мейпл Лифс. Кленовые проиграли в овертайме со счетом 1:2 и вылетели из первого раунда.

Торонто уже 57 лет остается без Кубка Стэнли. Последний раз они выигрывали в 1967 году. Мейпл Лифс стали второй командой в истории NHL/MLB/NBA/NFL, которая восемь лет подряд выходила в плей-офф, но за этот отрезок выиграла лишь одну серию. Другие неудачники - это Баффало Сэйберс с 1987 по 1995 годы.

В эпоху четырех звездных нападающих: Тавареса, Мэттьюза, Ньюландера и Марнера, команда только однажды вышла во второй раунд плей-офф, в Кубке Стэнли-2023. Более того, четыре игрока получают большие заработные платы. В сумме, ориентировочно, 40 миллионов долларов.

Торонто в решающих матчах в эру Тавареса/Мэтьюза/Марнера/Нюландера:

  • 2018 - проигрыш
  • 2019 - проигрыш
  • 2020 - проигрыш
  • 2021 - проигрыш
  • 2022 - проигрыш
  • 2023 - не играли в Матче #7
  • 2024 - проигрыш.

Также, болельщики обновили классический счетчик Торонто:

  • 20 823 дня от выигрыша Ккбка Стэнли
  • 1 533 дня от проигрыша чуваку, который заливает лед на Замбоне
  • 23 770 дней от выигрыша серии плей-офф против Бостона
  • 0 дней от очередного вылета от Бостона.

Напомним, команда Dailysports подготовила для вас расписание, результаты и турнирную сетку плей-офф Кубка Стэнли 2024 года.

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