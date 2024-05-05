Байер разбил Айнтрахт и повторил абсолютный рекорд Бенфики

Байер Леверкузен приехал в гости к франкфуртскому Айнтрахту на матч 32-го тура Бундеслиги.

Фармацевты вышли вперед на 12-й минуте после точного удара Гранита Джаки. Хозяева ответили голом от Юго Экетике. Но еще до перерыва новоиспеченные чемпионы Германии забили еще раз усилиями Патрика Шика.

Во второй половине игры успех команды Хаби Алонсо закрепили Эсекиэль Паласиос, Джереми Фримпонг и Виктор Бонифейс.

Байер не поигрывает уже 48 матчей во всех турнирах. Последнее поражение команды Алонсо датируется 12-м августа 2023-го года. Фармацевты повторили рекорд португальской Бенфики без поражений. Орлы не проигрывали 48 встреч с 22 декабря 1963-го по 14 февраля 1965-го года.

Если Байер не проиграет Роме в четверг, то станет абсолютным рекордсменом рейтинга непобедимых команд всех времен.

Напомним, что команда Хаби Алонсо досрочно обеспечила себе завоевание “салатницы”, став чемпионом Германии первый раз в истории.

Бундеслига, 32-й тур

Айнтрахт Франкфурт - Байер - 1:5

Голы: Экетике, 32 - Джака, 12, Шик, 44, Паласиос, 58, с пенальти, Фримпонг, 77, Бонифейс, 88