EN EN
Поиск
Результаты поиска
Главная Новости Новости футбола Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура

Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура

Новости футбола Вчера, 16:46
Илья Хмельницкий эксперт Dailysports Илья Хмельницкий
Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура Фото: https://twitter.com/premierleague

36-й тур Английской Премьер-лиги начнется на этот раз в пятницу, 3 мая, и будет продолжаться вплоть до понедельника, 6 мая.

В пятницу, Лутон на своем поле сыграет против Эвертона - матч, который откроет этот тур. На следующий день сыграют сразу два претендента на чемпионский титул. Арсенал дома будет принимать Борнмут, а Манчестер Сити сыграет на Эттихаде против Вулверхэмптона.

В воскресенье, 5 мая, пройдут еще несколько интересных матчей. Челси сыграет против Вест Хэма на Стэмфорд Бридж, а в центральном матче 36 тура Ливерпуль будет принимать Тоттенхэм. Заключительной игрой этого тура, станет встреча Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед, 6 мая.

Команда Dailysports подготовила для вас всю информацию, которую важно знать о текущем туре АПЛ: результаты матчей, турнирная таблица, а также расписание игр на следующих выходных.

Будьте внимательны: время матчей указано по среднеевропейскому времени.

АПЛ 36-й тур

  • 3 мая

21:00 Лутон – Эвертон

  • 4 мая

13:30 Арсенал – Борнмут

16:00 Брентфорд – Фулхэм

16:00 Бернли - Ньюкасл

16:00 Шеффилд Юнайтед – Ноттингем

18:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон

  • 5 мая

15:00 Брайтон – Астон Вилла

15:00 Челси – Вест Хэм.

17:30 Ливерпуль – Тоттенхэм

  • 6 мая

21:00 Кристалл Пелес - Манчестер Юнайтед

АПЛ. Турнирная таблица

АПЛ 37-й тур

  • 11 мая

13:30 Фулхэм - Манчестер Сити

16:00 Борнмут - Брентфорд

16:00 Эвертон - Шеффилд Юнайтед

16:00 Ньюкасл - Брайтон

16:00 Тоттенхэм - Бернли

16:00 Вест Хэм - Лутон

16:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлэс

18:30 Ноттингем Форест - Челси

  • 12 мая

17:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал

21:00 Астон Вилла - Ливерпуль

Связанные команды и лиги
Премьер-лига Англия
Популярные новости
В этот день. 12 лет назад был забил один из самых необычных и красивых голов в АПЛ Новости футбола 02 мая 2024, 10:11 12 лет назад был забит один из самых необычных и красивых голов в АПЛ
Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина? Новости футбола 02 мая 2024, 09:32 Футболистки одной из лучших сборных Африки массово идут служить в армию. В чем причина?
Рагник не будет следующим тренером Баварии Мюнхен Новости футбола 02 мая 2024, 03:50 Рагник отказался возглавлять Баварию Мюнхен
Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей Новости снукера 01 мая 2024, 16:57 Чемпионат Мира по снукеру 2024. Расписание и результаты всех матчей
"Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна Новости автоспорта 01 мая 2024, 10:21 "Человек дождя". В этот день, ровно 30 лет назад погиб пилот Формулы 1 Айртон Сенна
Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага Новости футбола 01 мая 2024, 07:33 Хаос в Ман Юнайтед. Никто в клубе не готов взять на себя ответственность за будущее тен Хага
Больше новостей
Последние новости
Новости MMA Сегодня, 04:36 Чемпионский бой в наилегчайшем весе. Пантожа – Эрцег. Полный кард турнира UFC 301 Новости футбола Сегодня, 04:10 Жирона – Барселона. Ориентировочные составы и последние новости Новости футбола Сегодня, 03:22 Томас Тухель может перебраться в Манчестер Юнайтед, если там захотят сменить тренера Новости автоспорта Сегодня, 02:57 Ферстаппен на поул-позиции. Результаты спринт-квалификации Гран-при Майами Новости бейсбола Сегодня, 02:27 МЛБ регулярный сезон 2023-24: расписание, результаты, таблица Новости хоккея Сегодня, 02:06 Кубок Стэнли-2024: расписание, результаты и турнирная сетка Новости баскетбола Сегодня, 01:37 Плей-офф НБА-2024. Расписание, результаты и турнирная сетка Новости футбола Вчера, 16:46 Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура Новости баскетбола Вчера, 16:27 Ждет пятый матч. Монако обыграл Фенербахче в плей-офф Евролиги Новости футбола Вчера, 16:10 Жирона – Барселона: когда и где смотреть онлайн матч 32-го тура Ла Лиги
Прогнозы на спорт
Футбол Сегодня Лестер – Блэкберн прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол Сегодня Лидс – Саутгемптон прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол Сегодня Плимут – Халл Сити прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол Сегодня Жирона – Барселона прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года от Сергея Коваля Футбол Сегодня Мемфис – Тампа-Бэй прогноз и ставки на матч 4 мая 2024 года Футбол Сегодня Чарльстон – Хартфорд Атлетик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол Сегодня Финикс Рейзинг – Сакраменто Репаблик прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Кальяри – Лечче прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Осасуна – Бетис прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года Футбол 05 мая 2024 Эмполи – Фрозиноне прогноз и ставки на матч 5 мая 2024 года