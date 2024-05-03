Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура
36-й тур Английской Премьер-лиги начнется на этот раз в пятницу, 3 мая, и будет продолжаться вплоть до понедельника, 6 мая.
В пятницу, Лутон на своем поле сыграет против Эвертона - матч, который откроет этот тур. На следующий день сыграют сразу два претендента на чемпионский титул. Арсенал дома будет принимать Борнмут, а Манчестер Сити сыграет на Эттихаде против Вулверхэмптона.
В воскресенье, 5 мая, пройдут еще несколько интересных матчей. Челси сыграет против Вест Хэма на Стэмфорд Бридж, а в центральном матче 36 тура Ливерпуль будет принимать Тоттенхэм. Заключительной игрой этого тура, станет встреча Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед, 6 мая.
Команда Dailysports подготовила для вас всю информацию, которую важно знать о текущем туре АПЛ: результаты матчей, турнирная таблица, а также расписание игр на следующих выходных.
Будьте внимательны: время матчей указано по среднеевропейскому времени.
АПЛ 36-й тур
- 3 мая
21:00 Лутон – Эвертон
- 4 мая
13:30 Арсенал – Борнмут
16:00 Брентфорд – Фулхэм
16:00 Бернли - Ньюкасл
16:00 Шеффилд Юнайтед – Ноттингем
18:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон
- 5 мая
15:00 Брайтон – Астон Вилла
15:00 Челси – Вест Хэм.
17:30 Ливерпуль – Тоттенхэм
- 6 мая
21:00 Кристалл Пелес - Манчестер Юнайтед
АПЛ. Турнирная таблица
АПЛ 37-й тур
- 11 мая
13:30 Фулхэм - Манчестер Сити
16:00 Борнмут - Брентфорд
16:00 Эвертон - Шеффилд Юнайтед
16:00 Ньюкасл - Брайтон
16:00 Тоттенхэм - Бернли
16:00 Вест Хэм - Лутон
16:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлэс
18:30 Ноттингем Форест - Челси
- 12 мая
17:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал
21:00 Астон Вилла - Ливерпуль