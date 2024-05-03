Английская Премьер-лига 2023/24: турнирная таблица, расписание и результаты 36-го тура

36-й тур Английской Премьер-лиги начнется на этот раз в пятницу, 3 мая, и будет продолжаться вплоть до понедельника, 6 мая.

В пятницу, Лутон на своем поле сыграет против Эвертона - матч, который откроет этот тур. На следующий день сыграют сразу два претендента на чемпионский титул. Арсенал дома будет принимать Борнмут, а Манчестер Сити сыграет на Эттихаде против Вулверхэмптона.

В воскресенье, 5 мая, пройдут еще несколько интересных матчей. Челси сыграет против Вест Хэма на Стэмфорд Бридж, а в центральном матче 36 тура Ливерпуль будет принимать Тоттенхэм. Заключительной игрой этого тура, станет встреча Кристал Пэлас и Манчестер Юнайтед, 6 мая.

Команда Dailysports подготовила для вас всю информацию, которую важно знать о текущем туре АПЛ: результаты матчей, турнирная таблица, а также расписание игр на следующих выходных.

Будьте внимательны: время матчей указано по среднеевропейскому времени.

АПЛ 36-й тур

3 мая

21:00 Лутон – Эвертон

4 мая

13:30 Арсенал – Борнмут

16:00 Брентфорд – Фулхэм

16:00 Бернли - Ньюкасл

16:00 Шеффилд Юнайтед – Ноттингем

18:30 Манчестер Сити - Вулверхэмптон

5 мая

15:00 Брайтон – Астон Вилла

15:00 Челси – Вест Хэм.

17:30 Ливерпуль – Тоттенхэм

6 мая

21:00 Кристалл Пелес - Манчестер Юнайтед

АПЛ. Турнирная таблица

АПЛ 37-й тур

11 мая

13:30 Фулхэм - Манчестер Сити

16:00 Борнмут - Брентфорд

16:00 Эвертон - Шеффилд Юнайтед

16:00 Ньюкасл - Брайтон

16:00 Тоттенхэм - Бернли

16:00 Вест Хэм - Лутон

16:00 Вулверхэмптон - Кристал Пэлэс

18:30 Ноттингем Форест - Челси

12 мая

17:30 Манчестер Юнайтед - Арсенал

21:00 Астон Вилла - Ливерпуль