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Шермок Роверс – Уотерфорд прогноз и ставки на матч 6 мая 2024 года

Влад Ковальчук Влад Ковальчук Експерт Dailysports
Шемрок Роверс - Уотерфорд прогноз Фото: https://twitter.com/ShamrockRovers
Шемрок Роверс Шемрок Роверс
Премьер-дивизион Ирландия 06 мая 2024, 12:00 Шемрок Роверс - Уотерфорд
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Ирландия, Dublin, Tallaght Stadium
Уотерфорд Уотерфорд
Обзор H2H Турнирная таблица Коэффициенты Прогноз
Прогноз на матч Индивидуальный тотал Шемрок Роверс больше 2,5
Коэф.: 2.3
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В понедельник, 6 мая, состоится матч 14 тура ирландского Премьер-дивизиона. В этой игре сойдутся команды Шемрок Роверс и Уотерфорд. Встреча начнется в 18:00 по центральноевропейскому времени, экс-парты Dailysports подготовили для вас прогноз.

Шермок Роверс

Один из лидеров нынешнего сезона Премьер-дивизиона. Сейчас Шемрок занимает второе место в турнирной таблице, имея в активе 24 очка после 14 матчей. Разница между тройкой лидеров очень минимальна, ведь Роверс отстает от первого места на два балла и опережает третью команду лиги на один пункт. Таким образом, интрига в чемпионате сейчас невероятная. К слову, Шемрок Роверс является действующим чемпионом Ирландии. В прошлом сезоне они набрали 72 очка в 36 матчах и на семь баллов обошли ближайшего преследователя. Если говорить об игровой форме, то в последних пяти матчах Шемрок одержал две победы и трижды сыграл вничью.

Уотерфорд

Коллектив из нижней части турнирной таблицы, сейчас Уотерфод идет на седьмой строчке с 16 очками после 13 матчей. Однако, нельзя сказать, что ситуация очень критическая. Отрыв от еврокубковой зоны всего четыре очка. Также, Уотерфорд имеет еще один матч в активе, поэтому они могут навязать борьбу за четвертое место. Кроме этого, отмечу то, что отрыв от зоны вылета также четыре очка. В предыдущих пяти матчах Уотерфорд показывает неплохие результаты: две победы, две ничьи и поражение.

Интересные факты о матче и история личных встреч

  • В предыдущем очном матче Шемрок Ровеср одержал выездную победу над Уотерфордом с минимальным счетом 2:1. Более того, в последних 14 матчах Роверс выиграли 13 игр.
  • Шемрок Роверс не проигрывает уже в последних шести матчах в целом и в последних шести домашних играх.
  • Ни один из последних 14 матчах между Шемрок Роверс и Уотерфорд не завершился вничью. В последних восьми - обязательно забивали минимум один гол.

Прогноз на матч Шермок Роверс – Уотерфорд

Шемрок Роверс является очевидным фаворитом этой игры, как по мне, у команды Уотерфорд не так много шансов. По моему мнению, Роверс одержит убедительную победу. Моя ставка - индивидуальный тотал хозяев больше 2,5 с коэффициентом 2,3.

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Прогноз на матч Индивидуальный тотал Шемрок Роверс больше 2,5
Коэф.: 2.3
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